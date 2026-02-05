PoliceNET of Greece logo
Ο Αστυνομικός Διευθυντής Ευστάθιος ΛΑΓΟΣ ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα - Το βιογραφικό του

Ευστάθιος ΛΑΓΟΣ
16:19 | 05/02/2026

Ανακοινώνεται ότι την 30-01-2026, μετά από απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, μετατέθηκε, ανέλαβε και εκτελεί καθήκοντα Αστυνομικού Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φλώρινας, ο Αστυνομικός Διευθυντής Ευστάθιος ΛΑΓΟΣ του Ζήση.

•    Γεννήθηκε στην Νέα Ιωνία-Βόλου, Ν.Μαγνησίας.

•    Κατατάχθηκε στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας το έτος 1995 με το σύστημα των Πανελληνίων εξετάσεων, ενώ  αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών το έτος 1999.

•    Ολοκλήρωσε ευδόκιμα τις σπουδές του στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. το έτος 2015.

•    Ολοκλήρωσε ευδόκιμα το σχολείο Επιμόρφωσης Αστυνομικών Διευθυντών της ΕΛ.ΑΣ. το έτος 2024.

•    Υπηρέτησε επί σειρά ετών ως διοικητής σε μάχιμες υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης, Ασφάλειας και Τροχαίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς.

•    Έχει εκπαιδευτεί και υπηρετήσει επί σειρά ετών ως Αξιωματικός Διαπραγματευτής της Ελληνικής Αστυνομίας.

  • Έχει λάβει μέρος με επιτυχία, σε πλείστα επαγγελματικά επιμορφωτικά σεμινάρια, εκπαιδεύσεις και μετεκπαιδεύσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και σε ημερίδες, συνέδρια και διαλέξεις.
  • Του έχουν απονεμηθεί από την Ελληνική Πολιτεία για την υπηρεσιακή του απόδοση και για την αστυνομική του δράση πλήθος ηθικών αμοιβών, καθώς και παράσημα και μετάλλια αστυνομικής αξίας.
  • Είναι κάτοχος πτυχίου Αγγλικής γλώσσας.

•    Είναι έγγαμος και έχει μία κόρη.

