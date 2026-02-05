Ο Αστυνομικός Διευθυντής Ευστάθιος ΛΑΓΟΣ ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα - Το βιογραφικό του

Ανακοινώνεται ότι την 30-01-2026, μετά από απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, μετατέθηκε, ανέλαβε και εκτελεί καθήκοντα Αστυνομικού Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φλώρινας, ο Αστυνομικός Διευθυντής Ευστάθιος ΛΑΓΟΣ του Ζήση.

• Γεννήθηκε στην Νέα Ιωνία-Βόλου, Ν.Μαγνησίας.

• Κατατάχθηκε στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας το έτος 1995 με το σύστημα των Πανελληνίων εξετάσεων, ενώ αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών το έτος 1999.

• Ολοκλήρωσε ευδόκιμα τις σπουδές του στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. το έτος 2015.

• Ολοκλήρωσε ευδόκιμα το σχολείο Επιμόρφωσης Αστυνομικών Διευθυντών της ΕΛ.ΑΣ. το έτος 2024.

• Υπηρέτησε επί σειρά ετών ως διοικητής σε μάχιμες υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης, Ασφάλειας και Τροχαίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς.

• Έχει εκπαιδευτεί και υπηρετήσει επί σειρά ετών ως Αξιωματικός Διαπραγματευτής της Ελληνικής Αστυνομίας.

Έχει λάβει μέρος με επιτυχία, σε πλείστα επαγγελματικά επιμορφωτικά σεμινάρια, εκπαιδεύσεις και μετεκπαιδεύσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και σε ημερίδες, συνέδρια και διαλέξεις.

Του έχουν απονεμηθεί από την Ελληνική Πολιτεία για την υπηρεσιακή του απόδοση και για την αστυνομική του δράση πλήθος ηθικών αμοιβών, καθώς και παράσημα και μετάλλια αστυνομικής αξίας.

Είναι κάτοχος πτυχίου Αγγλικής γλώσσας.

• Είναι έγγαμος και έχει μία κόρη.