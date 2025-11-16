O Aρχηγός του Λιμενικού, η ΕΔΕ και το τεκμήριο αθωότητας

Το θέμα που ανέκυψε με τον αρχηγό του Λιμενικού Τρύφωνα Κοντιζά, ο οποίος μετά την απόφαση του αναθεωρητικού δικαστηρίου κατέστη κατηγορούμενος για το πολύνεκρο ναυάγιο της Πύλου, επιχειρεί να κλείσει η κυβέρνηση.

Κυβερνητικές πηγές δήλωσαν στην «Κ» ότι ο αρχηγός όπως και ολόκληρη η ηγεσία του Λιμενικού απολαμβάνουν απολύτως την εμπιστοσύνη της κυβέρνησης. Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης σημείωσαν ότι για τη διερεύνηση των συνθηκών του ναυαγίου η κυβέρνηση τηρεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες καθώς και ότι τυχόν ποινικές ευθύνες για πράξεις ή παραλείψεις θα καταλογιστούν.«Μέχρι την κρίση της Δικαιοσύνης ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας», σχολίασαν χαρακτηριστικά.

Πριν από μερικά εικοσιτετράωρα το αναθεωρητικό δικαστήριο, με απόφασή του κατά της απορριπτικής διάταξης του εισαγγελέα του Ναυτοδικείου, παρήγγειλε την άσκηση ποινικής δίωξης κατά 4 κορυφαίων αξιωματικών του Λιμενικού –ανάμεσά τους του αρχηγού του Λιμενικού– για την υπόθεση του ναυαγίου στην Πύλο, προσθέτοντάς τους στη λίστα των στελεχών που κατηγορούνται για το πλέον πολύνεκρο ναυάγιο μεταναστών στη Μεσόγειο.

Η εξέλιξη προκάλεσε συζητήσεις στο εσωτερικό του Σώματος αλλά και πολιτικές αντιπαραθέσεις. Το ΠΑΣΟΚ ενδεικτικά έκανε λόγο για «πολύ σοβαρές εξελίξεις σε υποθέσεις που πρέπει να διερευνηθούν και να διαλευκανθούν πλήρως, χωρίς καμία σκιά» κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «στα σχεδόν επτά χρόνια διακυβέρνησης, η κυβέρνηση δεν αντιμετώπισε τα πραγματικά προβλήματα του Λιμενικού Σώματος».

Σε απάντηση των παραπάνω, κυβερνητικοί κύκλοι διευκρίνισαν ότι όλη η ηγεσία του σώματος απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της κυβέρνησης. Επιπλέον, μέσω της «Κ» επισημαίνουν ότι μετά τις νέες ποινικές διώξεις και όπως προβλέπεται από τις διαδικασίες σε βάρος κ. Κοντιζά θα διενεργηθεί Ενορκη Διοικητική Εξέταση την οποία θα φέρει σε πέρας ομόβαθμός του, αξιωματικός των Ενόπλων Δυνάμεων, εν προκειμένω ο αρχηγός του Πολεμικού Ναυτικού, αντιναύαρχος Δημήτρης Κατάρας.

Γιάννης Σουλιώτης

