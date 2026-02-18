O Αλεξίσφαιρος χαρτοφύλακας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ασπίδα

Ο αλεξίσφαιρος επεκτάσιμος εύκαμπτος χαρτοφύλακας “Chromium® E.F.M.T.B. I” , που περιλαμβάνεται στη συλλογή προϊόντων της Anorak, έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει τη μέγιστη προστασία του επιπέδου ΙΙΙΑ του προτύπου NIJ 0101.04 και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ασπίδα για την αντιμετώπιση πολλαπλών απειλών από διαμετρήματα περιστρόφων, πιστολιών ή υποπολυβόλων αποτελώντας ιδανική επιλογή για το προσωπικό προστασίας VIP.

Το μαλακό πάνελ βαλλιστικής προστασίας “Chromium® SP.3A.302’’ κατασκευάζεται από αμιγές ελαφρύ και ιδιαίτερα εύκαμπτο UHMWPE. Αναπτύχθηκε για να παρέχει τη μεγαλύτερη προστασία στο επίπεδο ΙΙΙΑ του προτύπου NIJ 0101.04 και επιπλέον προστασία από διαμετρήματα όπως το 7.62X25mm TOKAREV στην υψηλή ταχύτητα των 520m ±10m/sec., ενώ είναι ιδιαίτερα ελαφρύ και εξαιρετικά εύκαμπτο.

Το σχήμα του όταν είναι κλειστός παραπέμπει σε κομψό χαρτοφύλακα. Το ύφασμά του είναι υψηλής αντοχής CORDURA® ενώ, παράλληλα, διατίθεται και σε κατά παραγγελία διαστάσεις.

Ο αλεξίσφαιρος επεκτάσιμος εύκαμπτος χαρτοφύλακας “Chromium® E.F.M.T.B. I” έχει διαστάσεις 106×49 εκ. όταν είναι ανοικτός και 37×49 εκ. διπλωμένος. Ο ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου επιτρέπει την εύκολη μεταφορά του και είναι εύχρηστος από δεξιόχειρες ή αριστερόχειρες.

Με συνολικό βάρος 3,0 κιλά και πάχος μικρότερο των 8 χιλ., ο αλεξίσφαιρος επεκτάσιμος εύκαμπτος χαρτοφύλακας “Chromium® E.F.M.T.B. I” αποτελεί ιδιαίτερα εύχρηστη και αποτελεσματική λύση για συνοδείες VIP με δυνατότητα σχηματισμού «τείχους» προστασίας για γρήγορη και ασφαλή κάλυψη.

