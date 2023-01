Ο Άλαν Κάμινγκ επέστρεψε το αστέρι του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας

Ο ηθοποιός Άλαν Κάμινγκ (Alan Cumming) δεν είναι πλέον αξιωματικός του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας.



Ο Σκωτσέζος ηθοποιός γιόρτασε τα 58α γενέθλιά του μοιράζοντας με τους ακολούθους του μήνυμα στο Instagram με το οποίο έκανε γνωστό ότι επέστρεψε πίσω την τιμητική διάκριση που του έγινε. «Κάτι που έκανα πρόσφατα για τον εαυτό μου. Επέστρεψα το OBE (Order of the British Empire) μου», έγραψε, αναφερόμενος στο βρετανικό βραβείο που του δόθηκε το 2009 από την αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ Β' ως μέρος της λίστας τιμών των γενεθλίων της. Ο Κάμινγκ τιμήθηκε για τη δουλειά του ως ηθοποιός καθώς και για την εκστρατεία του για τα δικαιώματα της LGBTQ+ κοινότητας.



«Ο θάνατος της βασίλισσας και οι επακόλουθες συζητήσεις για τον ρόλο της μοναρχίας και ειδικά τον τρόπο με τον οποίο η Βρετανική Αυτοκρατορία επωφελήθηκε σε βάρος (και από τον θάνατο) των αυτόχθονων πληθυσμών σε όλο τον κόσμο μου άνοιξαν πραγματικά τα μάτια», έγραψε. «Επίσης, ευτυχώς, οι καιροί και οι νόμοι στις ΗΠΑ έχουν αλλάξει και το μεγάλο καλό που έφερε το βραβείο στην υπόθεση των LGBTQ+ ατόμων το 2009 είναι τώρα λιγότερο ισχυρό από τους ενδοιασμούς που έχω συσχετιστεί με την τοξικότητα της αυτοκρατορίας».



Και συνέχισε: «Έτσι επέστρεψα το βραβείο μου, εξήγησα τους λόγους και επανέλαβα τη μεγάλη μου ευγνωμοσύνη που μου το έδωσαν εξαρχής. Τώρα επέστρεψα ξανά στον απλό γέρο Άλαν Κάμινγκ. Χρόνια πολλά σε εμένα!».



Ο Κάμινγκ δεν είναι ο πρώτος που επιστρέφει ή αρνείται ένα βραβείο από τη βρετανική βασιλική οικογένεια. Ο Ντέιβιντ Μπόουι απέρριψε δύο βραβεία: Commander of the British Empire το 2000 και του ιππότη το 2003, ο σκηνοθέτης Ντάνι Μπόιλ δεν δέχτηκε τον τίτλο του ιππότη το 2013 και ο συγγραφέας Κλάιβ Στέιπλς Λιούις αρνήθηκε ένα CBE που επρόκειτο να του απονεμηθεί το 1952.



Και οι τέσσερις Beatles έγιναν Μέλη της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (MBE) το 1965, αλλά ο Τζον Λένον επέστρεψε την τιμητική διάκριση τέσσερα χρόνια αργότερα, αλλά και ο Ουαλός ηθοποιός Μάικλ Σιν το 2017 επέστρεψε το ΟΒΕ που έλαβε το 2009.