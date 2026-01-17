Ο Αλ Ατίγια νικητής στο Ράλι Ντακάρ για 6η φορά!

Ο Καταριανός οδηγός, Νάσερ Αλ Ατίγια, επικράτησε σήμερα (17/1) για έκτη (!) φορά στην καριέρα του στο Ράλι Ντακάρ, μετά την 13η και τελευταία ειδική διαδρομή αυτού του θρυλικού αγώνα, ο οποίος διεξάγεται στην Σαουδική Αραβία από το 2020.

Ο Αλ Ατίγια, ο οποίος θριάμβευσε στις αντίστοιχες διοργανώσεις το 2011, το 2015, το 2019, το 2022 και το 2023, χάρισε στην Dacia την πρώτη της νίκη στον αγώνα, μόλις στην δεύτερη συμμετοχή της. Παράλληλα, ο Βέλγος συνοδηγός του, Φαμπιάν Λιρκίν, ο οποίος προηγουμένως συνεργαζόταν με τον θρυλικό Γάλλο οδηγό, Σεμπάστιαν Λεμπ, πέτυχε την πρώτη του νίκη στο Ντακάρ. Ο 55χρονος οδηγός διαχειρίσθηκε στρατηγικά τον αγώνα, παίρνοντας το προβάδισμα στην συνολική βαθμολογία από την αρχή.

Διαβάστε επίσης

Τερμάτισε ένατος στο τελικό στάδιο, μια χρονομετρημένη διαδρομή 105 χιλιομέτρων γύρω από την πόλη Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά κατάφερε να διατηρήσει ένα προβάδισμα σχεδόν δέκα λεπτών στην συνολική βαθμολογία έναντι του Ισπανού, Νάνι Ρόμα (Ford), ενώ ο Λεμπ στην δέκατη συμμετοχή του, τερμάτισε δεύτερος στην τελική φάση κι' έχασε οριακά το βάθρο της γενικής κατάταξης με ένα άλλο Dacia.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΑΠΕ/ΜΠΕ