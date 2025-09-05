Ο  Άδωνις Γεωργιάδης ευχαρίστησε άνδρες των ΜΑΤ - ΒΙΝΤΕΟ

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, γράφει: Πηγαίνοντας προς το ξενοδοχείο μου στην Θεσσαλονίκη σήμερα συνάντησα μερικούς άνδρες των ΜΑΤ σε μία κλούβα. Θεώρησα καθήκον μου να σταματήσω, να τους χαιρετίσω και να να ευχαριστήσω και τους συνάδελφους τους που και σήμερα το πρωί στην Δράμα με υπερασπίστηκαν. Να έχετε δύναμη παιδιά και ψυχραιμία

«Τα παιδιά αυτά που όλοι τα κατηγορούν είναι αυτά που σε όλες τις κρίσιμες στιγμές μπαίνουν μπροστά για μας», αναφέρει στο βίντεο.