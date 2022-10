O Πούτιν στρατολογεί Αφγανούς κομάντο που εκπαίδευσαν οι ΗΠΑ - Πως έμειναν χωρίς δουλειά οι συγκεκριμένοι μισθοφόροι

Ψάχνει από παντού να στρατολογήσει ο Πούτιν για τον πόλεμό του στην Ουκρανία και οι νέοι μισθοφόροι έχουν εκπαιδευτεί από τις ΗΠΑ και είναι Αφγανοί.

Αφγανοί κομάντος που εκπαιδεύτηκαν από τις συμμαχικές δυνάμεις στρατολογούνται από τη Ρωσία για να πολεμήσουν στην Ουκρανία αφού εγκαταλείφθηκαν από τη Δύση όταν η χώρα έπεσε στα χέρια των Ταλιμπάν.

Έτσι λοιπόν τα φέρνει η ζωή και 30.000 μέλη του επίλεκτου σώματος Καταδρομών του στρατού του Αφγανιστάν που για είκοσι χρόνια ήταν στο πλευρό των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, τώρα είναι υποψήφιοι να ενταχθούν στον στρατό του Πούτιν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Foreign Policy, η περιβόητη μισθοφορική ομάδα Wagner, που συνδέεται με το Κρεμλίνο βρίσκεται πίσω από την εκστρατεία στρατολόγησης, εκμεταλλευόμενη τους άνεργους πλέον κομάντος.

Ένας πρώην αξιωματούχος δήλωσε: «Σας λέω ότι [οι στρατολόγοι] είναι η ομάδα Wagner. Συγκεντρώνουν ανθρώπους από παντού».

Πολλοί λένε ότι έχουν έρθει σε επαφή μαζί τους μέσω των εφαρμογών WhatsApp και Signal με προσφορές να ενταχθούν στη ρωσική «ξένη λεγεώνα» στην Ουκρανία.

Ανώτεροι αξιωματικοί του στρατού και αξιωματικοί των δυνάμεων ασφαλείας του Αφγανιστάν φοβούνται ότι 10.000 στρατιώτες θα μπορούσαν να μπουν στον πειρασμό να ενταχθούν, επειδή δεν έχουν ««τίποτα να χάσουν», μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν.

Τους παράτησαν όταν επέστρεψαν οι Ταλιμπάν

Μόνο μερικές εκατοντάδες ανώτεροι αξιωματικοί απομακρύνθηκαν από τις ΗΠΑ κατά τη δραματική αποχώρηση από την Καμπούλ τον Αύγουστο του 2021.

Πολλοί Αφγανοί στρατιώτες κατέφυγαν σε γειτονικές χώρες και άλλοι κρύφτηκαν φοβούμενοι αντίποινα από τους Ταλιμπάν για την αφοσίωσή τους στην υπό κατάρρευση κυβέρνηση και τη Δύση.

Οι κομάντος εκπαιδεύτηκαν από τους επίλεκτους Αμερικανούς Navy Seals και της βρετανικής SAS, ενώ οι ΗΠΑ δαπάνησαν για την εκπαίδευσή τους το ιλιγγιώδες ποσό των σχεδόν 90 δισ. δολλαρίων.

Πέρυσι μάλιστα, ένας βουλευτής του κογκρέσου προειδοποίησε ότι η εγκατάλειψη των κομάντος θα μπορούσε να αποδειχθεί δαπανηρό λάθος για τις ΗΠΑ, καθώς θα μπορούσαν να στρατολογηθούν για αντίπαλους στρατούς.

Ένας Αφγανός πρώην λοχαγός κομάντος που τώρα κρύβεται δήλωσε ότι βοήθησε τους συντρόφους του να συνδεθούν με στρατολόγους στο Ιράν.

Πέταξαν στην Τεχεράνη και στη συνέχεια στη Ρωσία, όπου τα τηλέφωνά τους είναι απενεργοποιημένα και εκτελούν την αποστολή τους «κρυφά», είπε.

Ο 35χρονος δήλωσε: «Είμαστε πολύ απογοητευμένοι. Επί 18 χρόνια, ο ένας δίπλα στον άλλον, εκτελούσαμε επικίνδυνες αποστολές με Αμερικανούς, Βρετανούς και Νορβηγούς συμβούλους. Τώρα, κρύβομαι. Υποφέρω κάθε δευτερόλεπτο».

Ιρανοί και Σύροι δουλεύουν ήδη στο μέτωπο

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ρωσία αξιοποιεί ξένες δυνάμεις για να συνδράμει στη βίαιη εκστρατεία της στην Ουκρανία.

Σε Σύρους μισθοφόρους με πολυετή εμπειρία στον εμφύλιο πόλεμο της χώρας τους προσφέρθηκαν 1.000 δολάρια το μήνα για να συμμετάσχουν στον πόλεμο.

Η πρώτη ομάδα τουλάχιστον 300 Σύρων μαχητών έφτασε στη Ρωσία τον Μάρτιο για να ξεκινήσει στρατιωτική εκπαίδευση - και για να ανταποδώσει τη χάρη στη Μόσχα για τη βοήθεια του Αλ Άσαντ στον εμφύλιο πόλεμο, αποκάλυψαν πριν λίγο καιρό οι New York Times.

Ιρανοί αξιωματικοί έχουν επίσης σταλεί μυστικά στην πρώτη γραμμή του μετώπου για να βοηθήσουν στην εκπαίδευση των δυνάμεων της Μόσχας στο πώς να χειρίζονται τα ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καμικάζι, επισημαίνει η Daily Mail.

Το Ιράν έχει αρνηθεί ότι στέλνει μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

⚡️Foreign Policy: Russia’s reportedly recruiting Afghan commandos to fight in Ukraine.

Multiple Afghan military and security sources told Foreign Policy that members of Afghanistan’s National Army Commando Corps say they are being contacted with offers to join the 🇷🇺 military.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 26, 2022