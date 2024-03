Ντοκιμαντέρ για τον κωμικό, σταρ του Χόλιγουντ και μουσικό Στιβ Μάρτιν

Ντοκιμαντέρ αποτελούμενο από δύο μέρη για τον Στιβ Μάρτιν, το πρώτο ένα αρχειακό ταξίδι στην αρχή της καριέρας του στη stand-up κωμωδία και το δεύτερη, μια αληθινή εξέταση του κωμικού που έχει δεχθεί εγκώμια κατά την αναζήτηση της προσωπικής ολοκλήρωσης κάνει πρεμιέρα στο Apple TV+ στις 29 Μαρτίου.

«Ο ίδιος ο Στιβ Μάρτιν χώρισε την καριέρα του σε ξεχωριστά κεφάλαια, καθένα από τα οποία θα μπορούσε να υποστηρίξει μία ταινία - stand-up κωμικός, αστέρας του Χόλιγουντ, θεατρικός συγγραφέας, μυθιστοριογράφος, μουσικός της bluegrass και πιο πρόσφατα, συνδημιουργός και πρωταγωνιστής της σειράς "Only Murders in the Building"» αναφέρει το Variety.

«Απλώς αισθανόμουν ότι είναι δύο ταινίες, οπότε άρχισα κυριολεκτικά να γυρίζω δύο διαφορετικές ταινίες» εξήγησε ο Μόργκαν Νέβιλ σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ "Steve! (Martin): Α documentary in 2 pieces" και θαυμαστής του Στιβ Μάρτιν στο Vanity Fair.

«Είχε διαφορετικούς μοντέρ που εργάζονταν στα δύο μέρη, στους οποίους δεν επιτρεπόταν να αξιολογήσουν ο ένας το έργο του άλλου. Το ίδιο και για τους συνθέτες, τους γραφίστες και άλλα συνεργεία. Ο στόχος, που εκτελέστηκε απρόσκοπτα, ήταν να δημιουργηθούν δύο ταινίες που θα μπορούσαν να προβληθούν με τη σειρά ή τη μία χωρίς την άλλη - αλλά μαζί, να ολοκληρώσουν μια μοναδική εικόνα ενός μοναδικού καλλιτέχνη» τονίζει το Vanity Fair.

Ο σκηνοθέτης και η ομάδα του άρχισαν να ψάχνουν στο σπίτι του Μάρτιν για προσωπικά αντικείμενα και έργα τέχνης. Συνολικά σάρωσαν 5.000 σελίδες υλικού -περιοδικά, φωτογραφίες, γραπτά που αξιοποιήθηκαν ιδιαίτερα στο πρώτο μέρος του «Steve!».