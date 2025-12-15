Ντεμπούτο στη σεζόν με ατομικό ρεκόρ για τον Νίκο Κοσμόπουλο

Ο Νίκος Κοσμόπουλος έκανε τον πρώτο του αγώνα στις ΗΠΑ ως φοιτητής του Πανεπιστημίου West Texas A&M.

Ο 18χρονος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο έπταθλο σε αγώνες στο Κολοράντο (12-13/12) με 5.174 β. επίδοση καλύτερη από το ατομικό του 5.015 βαθμούς και ένατη όλων των εποχών στο Πανεπιστήμιο του.

Διαβάστε επίσης

Ο Κοσμόπουλος έκανε ατομικό ρεκόρ στα 60 μ. (7.03) στη σφαιροβολία (12,10 μ.) και στα 60 μ. εμπ. (8.40), ενώ σημείωσε 6,73 μ. στο μήκος 1,91 μ. στο ύψος, 4,20 μ. στο επί κοντώ και 3.00.47 στα 1.000 μέτρα.

Ο νεαρός αθλητής του Ζήση Κουρέλου θα διεκδικήσει το καλοκαίρι τη συμμετοχή και διάκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 στο Γιουτζίν.