Νταλίκα ντελαπάρισε και «έλιωσε» ΙΧ - ΦΩΤΟ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί (29/10) στη Βάρη, όταν μια νταλίκα, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ντελαπάρισε και έπεσε πάνω σε ένα αυτοκίνητο.

Ειδικότερα, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στην ομάδα του Facebook, Forum 3Β, ο οδηγός της νταλίκας φαίνεται πως έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να ανατραπεί και να πέσει πάνω στο αυτοκίνητο.

Διαβάστε επίσης

Τραυματίστηκε ο οδηγός της νταλίκας

Σύμφωνα με το notia.gr, το τροχαίο έγινε στον παράδρομο της Λεωφόρου Ευελπίδων, στο ρεύμα προς Βούλα, έξω από βενζινάδικο, ενώ έχει τραυματιστεί ελαφρά ο οδηγός της νταλίκας.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική ενώ τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα, διερευνά το Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής.

Πηγή: iefimerida.gr