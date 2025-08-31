Νορβηγία: Η κυβέρνηση επέλεξε φρεγάτες βρετανικής κατασκευής για το πολεμικό ναυτικό της

Το πολεμικό ναυτικό της Νορβηγίας σχεδιάζει να παραγγείλει έναν στόλο από βρετανικής κατασκευής φρεγάτες προκειμένου να ενισχύσει τη ναυτική άμυνα της χώρας, ανακοίνωσε σήμερα η νορβηγική κυβέρνηση.

Η Γερμανία, η Γαλλία, η Βρετανία και οι ΗΠΑ είχαν καταθέσει αντίπαλες προτάσεις για τον σχεδιασμό φρεγατών, στο πλαίσιο της μεγαλύτερης, όπως αναμένεται, στρατιωτικής προμήθειας έως σήμερα της Νορβηγίας, ενός κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ.

Η απόφαση της κυβέρνησης σημαίνει ότι η Νορβηγία θα ξεκινήσει τώρα τις τελικές διαπραγματεύσεις για τη σύναψη ενός συμβολαίου, καθιστώντας βέβαιη την επιλογή του προμηθευτή.

«Οι φρεγάτες αποτελούν ένα αναγκαίο τμήμα της άμυνάς μας, διότι παίζουν κεντρικό ρόλο στην προάσπιση της κυριαρχίας μας», δήλωσε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου ο πρωθυπουργός Γιούνας Γκαρ Στόρε.

Βρετανοί αξιωματούχοι, με στόχο την εξοικονόμηση χρημάτων για το δικό τους πολεμικό ναυτικό και για να προκρίνουν τη ναυπηγική βιομηχανία της Σκωτίας, προώθησαν τις φρεγάτες της BAE Systems', γνωστές ως T-26 City-class.

Ο Νορβηγός πρωθυπουργός επισήμανε πως η κυβέρνησή του επιδίωξε να απαντήσει σε δύο ερωτήματα κατά τη διαδικασία επιλογής.

«Ποιος είναι ο μεγαλύτερος στρατηγικός εταίρος μας; Και ποιος παρέδωσε τις καλύτερες φρεγάτες;… Η απάντηση και στα δύο είναι το Ηνωμένο Βασίλειο», είπε.

Η Νορβηγία με πληθυσμό 5,6 εκατομμυρίων πολιτών μοιράζεται ένα σύνορο με τη Ρωσία και αυξάνει τις αμυντικές δαπάνες της με φόντο την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία και το αίτημα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ να στηρίξουν την στρατιωτική τους ισχύ.