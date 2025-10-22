Το Nissan Qashqai με το νέο e-POWER τρίτης γενιάς πετυχαίνει κατανάλωση 5,4 λτ/100χλμ στο ADAC Ecotest

Μετά την πρόσφατη παρουσίαση του πρωτοποριακού συστήματος κίνησης e-POWER στο Nissan Qashqai, η γερμανική ένωση καταναλωτών ADAC ανακοίνωσε τα επίσημα αποτελέσματα της δοκιμής Ecotest, καταγράφοντας κατανάλωση μόλις 5,4 λίτρα στα 100 χλμ.

Το αποτέλεσμα αυτό μεταφράζεται σε μείωση σχεδόν 15% σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση. Η δοκιμή ADAC Ecotest συνδυάζει εργαστηριακές και δυναμικές διαδικασίες μέτρησης, ώστε να αποτυπώνει με ρεαλισμό την κατανάλωση καυσίμου σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης.

Διαβάστε επίσης

Το ανανεωμένο σύστημα e-POWER περιλαμβάνει έναν νέο κινητήρα εσωτερικής καύσης, που ενσωματώνει ένα πλήθος τεχνικών αναβαθμίσεων. Η ομάδα μηχανικών της Nissan προχώρησε σε πολλαπλές βελτιώσεις, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομία καυσίμου κατά την οδήγηση σε ευρωπαϊκούς αυτοκινητοδρόμους έως τα 130 χλμ./ώρα, επιτυγχάνοντας βελτιωμένη απόδοση και προσφέροντας φιλικότερη προς το περιβάλλον οδήγηση.

Η χαμηλή κατανάλωση σε συνδυασμό με τη δεξαμενή καυσίμου 55 λίτρων προσφέρει εκτιμώμενη αυτονομία έως 1.018 χιλιομέτρων.