Niobium® Tactical III: Γιλέκο πολλαπλών απειλών, εξωτερικού τύπου, με σύστημα "PALS"

Το αλεξίσφαιρο γιλέκο “Niobium® Tactical III”,, που περιλαμβάνεται στη συλλογή προϊόντων της Anorak, είναι ένα γιλέκο πολλαπλών απειλών (multi-Threat) σχεδιασμένο ώστε να παρέχει προστασία τόσο από πυροβόλα όπλα όσο και από μαχαίρια & καρφιά, προσφέροντας συγχρόνως υψηλή αντοχή & άνεση για την καθημερινή χρήση.

Το πάνελ αντιβαλλιστικής προστασίας “Niobium® SPM.3A,1.2304” είναι ένα υβριδικό πάνελ πολλαπλών απειλών (multi-Threat) και κατασκευάζεται με συνδυασμό φύλλων πολυαιθυλενίου εξαιρετικά υψηλού μοριακού βάρους (UHMWPE) και φύλλων αραμιδίου (UD ARAMID), προκειμένου να παρέχει προστασία από τα πυροβόλα όπλα στο επίπεδo IIIA του προτύπου NIJ 0101.04 αλλά και από λεπίδες στο επίπεδο Level 2, και από αιχμηρά αντικείμενα στο επίπεδο Level 1,του προτύπου NIJ 0115.00.

Το γιλέκο πολλαπλών απειλών “Niobium® Tactical III” έχει σύστημα προσαρμογής τεσσάρων σημείων στους ώμους και τη μέση με αυτόδετες ταινίες hook/loop. Τα φαρδιά κλεισίματα στους ώμους και στη μέση εξασφαλίζουν την σταθερή, άνετη και ξεκούραστη εφαρμογή στο σώμα. Το κλείσιμο στους ώμους με διπλές αυτόδετες ταινίες hook/loop εξασφαλίζει την αποτροπή τυχαίου ανοίγματος. Παρέχει περιμετρική κάλυψη 360°, σε στήθος/πλάτη/πλευρά, και οι αυτόδετες ταινίες του καλύπτουν το πρότυπο MIL SPEC F AA-55126B. Η εμπρόσθια και η οπίσθια εξωτερική θήκη επιτρέπουν την τοποθέτηση αντιβαλλιστικών πλακών διαστάσεων 25χ30cm προκειμένου να αναβαθμίζεται το επίπεδο προστασίας σε III ή IV για την προστασία από πυρά τυφεκίων.

Ο συνδυασμός του εξωτερικού υφάσματος CORDURA® με το εσωτερικό, τρισδιάστατο ύφασμα, 3D SPACER Coolmax® fresh παρέχει ένα τελικό προϊόν υψηλής αντοχής με ιδιότητες αντιβακτηριδιακές και ρύθμισης της θερμοκρασίας που επιτρέπουν την αυξημένη κυκλοφορία του αέρα για την αποβολή της υγρασίας και την αποφυγή ανάπτυξης μυκήτων.

Ο σχεδιασμός του “Niobium® Tactical III” προσφέρει αυξημένη λειτουργικότητα, χάρη στο σύστημα “PALS” (Pouch Attachment Ladder System) για τοποθέτηση θηκών εξοπλισμού συμβατών με το σύστημα “MOLLE”, χωρίς να θυσιάζεται η βαλλιστική του προστασία και η άνεση των κινήσεων. Διαθέτει υψηλής αντοχής λαβή μεταφοράς (DRAG HANDLE) και ιμάντες πρόσδεσης στη ζώνη για τη σταθεροποίησή του σε έντονες κινήσεις.

Το συνολικό βάρος του γιλέκου είναι μόνο 3,20 kg στο μέγεθος Large. Ταυτόχρονα, το μικρότερο από 12mm πάχος του πάνελ συμβάλλει τα μέγιστα στη λειτουργικότητα και την άνεση του χρήστη.

Το γιλέκο πολλαπλών απειλών “Niobium® Tactical III” διαθέτει αναμονές Loop για τοποθέτηση αναγνωριστικών ή υπηρεσιακών σημάτων.

Με ιδιαίτερα χαμηλές εργαστηριακές μετρήσεις για όλες τις απειλές που αφορούν σε μαχαίρια & καρφιά, και με εξαιρετικά χαμηλές τιμές «τυφλού τραύματος» στις βαλλιστικές δοκιμές τόσο της βολίδας 9x19mm FMJ όσο και της .44 Magnum SJHP REMINGTON, το γιλέκο πολλαπλών απειλών “Niobium® Tactical III” αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους η προστασία από διαφορετικών ειδών απειλές είναι προτεραιότητα!

Δείτε περισσότερα για το αλεξίσφαιρο γιλέκο εδώ.

Η ANORAK είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρεία, συνώνυμο της αδιάβροχης προστασίας για περισσότερα από 40 χρόνια. Σήμερα, στα χέρια της δεύτερης γενιάς της οικογένειας που τη δημιούργησε, αναπτύσσεται δυναμικά με σταθερές αξίες και υψηλούς στόχους.