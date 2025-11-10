Νίκος Σπυριδάκης: «Ακόμα κι αν μείνει η αστυνομία για μήνες ή χρόνια, όταν αποχωρήσει, θα καίει ο ένας το σπίτι του άλλου»

«Πριν το 2000 υπήρχαν άγραφοι ηθικοί κανόνες – σήμερα κυριαρχεί η εκρηκτικότητα και η έλλειψη φραγμών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα στο Ηράκλειο η ευρεία σύσκεψη που συγκάλεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, με τη συμμετοχή τοπικών αρχών και φορέων της Κρήτης, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης στην πλατεία Ελευθερίας, με αφορμή τα τραγικά γεγονότα στα Βορίζια.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Κρήτης, Νίκου Σπυριδάκη, ο οποίος, με τη μακρόχρονη εμπειρία του στην Ελληνική Αστυνομία, αναφέρθηκε στη μεταμόρφωση των κοινωνικών συμπεριφορών στο νησί και στην ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις πέρα από την καταστολή.

«Η καταστολή δεν αρκεί», υπογράμμισε ο κ. Σπυριδάκης, επισημαίνοντας πως πριν το 2000 η κοινωνία της Κρήτης διέθετε άγραφους ηθικούς κανόνες, ακόμη και μέσα στις πιο σκληρές εκφάνσεις της παραβατικότητας. «Ακόμη και στις ζωοκλοπές υπήρχε ο άτυπος όρκος των βοσκών — ένας κώδικας τιμής που λειτουργούσε αποτρεπτικά για ανεξέλεγκτες συγκρούσεις», σημείωσε χαρακτηριστικά, παραθέτοντας προσωπικά περιστατικά από την υπηρεσιακή του πορεία.

Ο επικεφαλής της ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη περιέγραψε τη σημερινή πραγματικότητα ως εύθραυστη και επικίνδυνα εκρηκτική, υπογραμμίζοντας πως η παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, όσο ενισχυμένη κι αν είναι, δεν μπορεί από μόνη της να αποκαταστήσει τη σταθερότητα. «Ακόμα κι αν μείνουν για μήνες ή χρόνια, όταν αποχωρήσουν, θα ξαναζωντανέψουν οι αντιπαλότητες· θα καίει ο ένας το σπίτι του άλλου», ανέφερε.

