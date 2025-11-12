Νίκαια: ''Τέτοιου τύπου επιθέσεις γίνονται, όταν κάποιος κάνει σωστά την δουλειά του" λένε στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.

Τυχόν αντιδικίες και έριδες με βαρυποινίτες φυλακισμένους του Κορυδαλλού μπορεί να είχε ο αρχιφύλακας του σωφρονιστικού καταστήματος, ο οποίος τα ξημερώματα της Τετάρτης (12/11) μπήκε στο στόχαστρο βομβιστικής επίθεσης στη Νίκαια.

Άγνωστοι αρχικά πυρπόλησαν το όχημα του και εν συνεχεία, έβγαλαν την περόνη από μια αμυντική χειροβομβίδα, πιθανότατα ρωσικής προέλευσης, και την έριξαν προς το ίδιο μέρος. Η χειροβομβίδα, ωστόσο δεν εξερράγη και βρέθηκε αυτούσια στο σημείο της επίθεσης. Οι πυροτεχνουργοί, που έφτασαν έπειτα από κλήση των συναδέλφων τους, κατάφεραν να την ασφαλίσουν, χωρίς να εκραγεί και μεταφέρθηκε στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, για αναζήτηση γενετικού υλικού και αποτυπωμάτων.

Πιθανότατα να πρόκειται για ένα σημαντικό εύρημα που ίσως οδηγήσει για αρχή τουλάχιστον στο φυσικό αυτουργό της επίθεσης, εκτιμούν στελέχη του τμήματος Εκβιαστών, που έχουν αναλάβει την διερεύνηση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες του parapolitika.gr, στην ίδια πολυκατοικία διαμένει και εξωτερικός φρουρός του σωφρονιστικού καταστήματος Κορυδαλλού, όμως στόχος της επίθεσης ήταν ξεκάθαρα ο αρχιφύλακας, τονίζουν ανώτατα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. «Τέτοιου τύπου επιθέσεις γίνονται, όταν κάποιος κάνει σωστά την δουλειά του, δίνει δηλαδή εντολές για έρευνες σε κελιά, αντιλαμβάνεται διακίνηση ναρκωτικών, κινητών τηλεφώνων ή άλλων αντικειμένων, γενικά όταν …ενοχλεί τις παρανομίες των βαρυποινιτών», τόνισαν στα parapolitika.gr ανώτατα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., που έχουν γνώση της συμπεριφοράς τόσο του αρχιφύλακα, όσο και των βαρυποινιτών τους οποίους έχει υπό την επίβλεψη του.

Τι ανέφερε ο αρχιφύλακας

Ο αρχιφύλακας, σε μια πρώτη επικοινωνία με τους αστυνομικούς ανέφερε πως δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα με συγκεκριμένο κρατούμενο. Έτσι και αλλιώς, όπως ανέφερε, είναι όλοι σκληροί ποινικοί βαρυποινίτες, που συχνά-πυκνά δημιουργούν μικροεντάσεις με άλλους συγκρατούμενους τους.

Η επίθεση αυτή, έρχεται να συμπληρώσει μια σειρά άλλων επιθέσεων με στόχους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, όπως είχε συμβεί πριν από λίγους μήνες στη Θεσσαλονίκη με την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε σωφρονιστικό υπάλληλο, αλλά και σε άλλη επίθεση που είχε σημειωθεί στην Αθήνα.

Το ''μήνυμα'' της χειροβομβίδας

Τα στελέχη του τμήματος Εκβιαστών έχουν ήδη συγκεντρώσει μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής καθώς και υλικό από τα καταγραφικά καμερών ασφαλείας σπιτιών και επιχειρήσεων σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τις κινήσεις των δραστών. Όπως επέμειναν όμως, το γεγονός πως βρέθηκε άθικτη η χειροβομβίδα στο σημείο της επίθεσης, δίνει αισιοδοξία για την πορεία των ερευνών.

Από τις τρεις τα ξημερώματα, που σημειώθηκε η επίθεση μέχρι και νωρίτερα το πρωί, ο δρόμος μπροστά από το σπίτι του σωφρονιστικού υπαλλήλου στην οδό Ευριπίδου παρέμενε κλειστός. Αφού επιβεβαιώθηκε πως δεν υπάρχει κάποιο άλλο ύποπτο εύρημα, όπως για παράδειγμα μια δεύτερη χειροβομβίδα, ο δρόμος δόθηκε εκ νέου στην κυκλοφορία.

