«Nightwatching»: Η Μίλα Κούνις πρωταγωνιστεί σε νέο ατμοσφαιρικό θρίλερ σε παραγωγή Ρίντλεϊ Σκοτ

Η Μίλα Κούνις (Mila Kunis) πρόκειται να πρωταγωνιστήσει και να αναλάβει την παραγωγή της ταινίας «Nightwatching», η οποία βασίζεται στο ομότιτλο, ντεμπούτο μυθιστόρημα της Τρέισι Σιέρα (Tracy Sierra).

Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι 'Ανταμ Σίντλερ (Adam Schindler) και Μπράιαν Νέτο (Brian Netto). Το αρχικό σενάριο έγραψαν η Λόρα Μος (Laura Moss) και ο Μπρένταν Τζ. Ο'Μπράιαν (Brendan J. O'Brien), ενώ το τρέχον προσχέδιο ανήκει στους Τι Τζέι Σίμφελ (TJ Cimfel) και Ντέιβιντ Γουάιτ (David White).

Το μυθιστόρημα, το οποίο αναδείχθηκε νικητής στη Λέσχη Ανάγνωσης του Τζίμι Φάλον (Jimmy Fallon) την άνοιξη του 2024, ακολουθεί τη Lee, μια μητέρα η οποία, κατά τη διάρκεια μιας ανελέητης χειμερινής καταιγίδας, ξυπνά και βρίσκει έναν εισβολέα στο σπίτι της.

Καθώς παλεύει να προστατεύσει τα παιδιά της, παρασύρεται σε ένα οδυνηρό παιχνίδι αμφιβολίας και κινδύνου. Αναρωτιέται όχι μόνο για την ταυτότητα του εισβολέα, αλλά και για τους πραγματικούς του σκοπούς. Το «Nightwatching» είναι ένα θρίλερ που εξερευνά τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην ασφάλεια και τον τρόμο, αναδεικνύοντας το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένας γονέας όταν το σκοτάδι πλησιάζει.

Τη διανομή της ταινίας έχει αναλάβει η Amazon MGM Studios. Στην παραγωγή συμμετέχουν οι Ρίντλεϊ Σκοτ (Ridley Scott), Μάικλ Πρας (Michael Pruss) και Σαμ Ροστον (Sam Roston) για την Scott Free Productions, οι Έρικ Φέιγκ (Erik Feig), Τζέσικα Σουίτς (Jessica Switch) και Έμιλι Γουίσινκ (Emily Wissink) για την Picturestart, καθώς και οι Κούνις και Λίζα Στερμπάκοφ (Lisa Sterbakov) μέσω της νεοσύστατης εταιρείας παραγωγής της Κούνις, Brick for Sheep.

Οι Γκράχαμ Τέιλορ (Graham Taylor) και Κρίστοφερ Σλέιγκερ (Christopher Slager) θα έχουν χρέη εκτελεστικών παραγωγών για λογαριασμό της Fifth Season, η οποία έχει αναλάβει την χρηματοδότηση.

Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν στα τέλη Ιανουαρίου στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με το Deadline.

Στέλλα Αλεβιζοπούλου

ΑΠΕ-ΜΠΕ