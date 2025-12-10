PoliceNET of Greece logo
Cinemagazine

Netflix: Νίκι Γκλέιζερ, Μπρέντα Σονγκ και Φόρτσουν Φάιμστερ στη νέα κωμωδία «The Fifth Wheel» με την Κιμ Καρντάσιαν

21:45 | 10/12/2025

Η Νίκι Γκλέιζερ (Nikki Glaser), η Μπρέντα Σονγκ (Brenda Song) και η Φόρτσουν Φάιμστερ (Fortune Feimster) θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με την Κιμ Καρντάσιαν (Kim Kardashian) για τη νέα κωμωδία του Netflix «The Fifth Wheel». 

Η Εύα Λονγκόρια (Eva Longoria) θα αναλάβει το σκηνοθετικό τιμόνι σε σενάριο των Πόλα Πελ (Paula Pell) και Τζανίν Μπρίτο (Janine Brito). 

Η πλοκή του «The Fifth Wheel» θα εστιάσει «σε μια ομάδα στενών φίλων από τα σχολικά χρόνια που επιχειρούν να επανασυνδεθούν κατά τη διάρκεια ενός σαββατοκύριακου στο Λας Βέγκας.

Η απρόσμενη εισβολή μιας άγνωστης (Καρντάσιαν) θα αναγκάσει την παρέα να έρθει αντιμέτωπη με τις ακατάστατες ζωές τους, τις λανθασμένες επιλογές και τις φιλίες που βρίσκονται στα πρόθυρα της διάλυσης». 

