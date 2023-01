Νεπάλ: Συνετρίβη αεροσκάφος με 72 επιβαίνοντες - ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα σε συντριβή αεροσκάφους της Yeti Airlines στην περιοχή Ποχάρα του Νεπάλ (κεντρικά), όπως δήλωσε αξιωματούχος της υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Νεπάλ· πρόκειται για τη χειρότερη αεροπορική τραγωδία στη μικρή αυτή χώρα των Ιμαλαΐων τα τελευταία σχεδόν πέντε χρόνια.

Εκατοντάδες διασώστες συνέχιζαν να ερευνούν τον χώρο όπου συνετρίβη το αεροσκάφος, που είχε ξεκινήσει την πτήση του από την πρωτεύουσα Κατμαντού.

«Οι επιχειρήσεις διάσωσης είναι σε εξέλιξη», δήλωσε ο Τζαγκανάθ Νιρούλα, εκπρόσωπος της υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Νεπάλ. «Ο καιρός ήταν καλός».

Σε εικόνες που μεταδόθηκαν από την τοπική τηλεόραση διακρίνεται πυκνός μαύρος καπνός να υψώνεται πάνω από το σημείο της συντριβής καθώς διασώστες και κάτοικοι της περιοχής είναι συγκεντρωμένοι γύρω από τα συντρίμμια του αεροσκάφους.

Το αεροπορικό δυστύχημα αυτό είναι το πλέον πολύνεκρο στο Νεπάλ από τον Μάρτιο του 2018, όταν πτήση της US-Bangla συνετρίβη στο Κατμαντού, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 51 από τους 71 επιβαίνοντες, σύμφωνα με το Δίκτυο Ασφάλειας της Αεροπορίας.

Στο δικινητήριο αεροσκάφος ATR 72 που ανήκε στη νεπαλέζικη αεροπορική εταιρία Yeti Airlines επέβαιναν 72 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο βρέφη και τέσσερα μέλη του πληρώματος, δήλωσε ο εκπρόσωπος της εταιρίας Σουνταρσάν Μπαρταούλα.

Αξιωματούχος του αεροδρομίου του Νεπάλ δήλωσε ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν πέντε Ινδοί, τέσσερις Ρώσοι, ένας Ιρλανδός, δύο Νοτιοκορεάτες, ένας Αυστραλός και ένας Αργεντινός υπήκοος.

Το αεροσκάφος είχε ηλικία 15 ετών, σύμφωνα με την ιστοσελίδα παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24.

Τα αεροπορικά δυστυχήματα δεν είναι κάτι ασυνήθιστο στο Νεπάλ, όπου βρίσκονται οκτώ από τα 14 υψηλότερα βουνά του πλανήτη, μεταξύ των οποίων το Έβερεστ, καθώς ο καιρός μπορεί να αλλάξει ξαφνικά και να επικρατήσουν επικίνδυνες συνθήκες.

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ Πούσπα Καμάλ Νταχάλ συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου μετά τη συντριβή του αεροσκάφους, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση.

A total of 68 passengers & four crew members were on board the Yeti airlines aircraft that crashed between the old airport and the Pokhara International Airport, Sudarshan #Bartaula, spokesperson of Yeti Airlines: The Kathmandu Post#nepal pic.twitter.com/ap0Q02NivV

— Rahul Sisodia (@Sisodia19Rahul) January 15, 2023