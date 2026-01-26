Νεπάλ: Έξι συλλήψεις σε υπόθεση απάτης με πτήσεις ιατρικής εκκένωσης

Η αστυνομία του Νεπάλ ανακοίνωσε τη Δευτέρα τη σύλληψη έξι ατόμων, μετά από έρευνα για ένα τεράστιο σχέδιο απάτης σε ασφαλιστικές εταιρείες που αφορούσε ιατρικές εκκενώσεις με ελικόπτερο για ορειβάτες στα Ιμαλάια.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η απάτη επέτρεψε στους δράστες της να υπεξαιρέσουν σχεδόν 1,7 εκατομμύρια δολάρια. Κάθε χρόνο, δεκάδες χιλιάδες τουρίστες συρρέουν στο Νεπάλ για να απολαύσουν τις κορυφές και τα μονοπάτια μεγάλου υψομέτρου. Πολλές εταιρείες ελικοπτέρων μοιράζονται την επικερδή αγορά για πτήσεις ιατρικής εκκένωσης.

Κατά τη διάρκεια της έρευνάς του, το Γραφείο Ποινικών Ερευνών του Νεπάλ (CIB) διαπίστωσε ότι οι ασφαλιστικές είχαν χρεώσει πολλές φορές την ίδια ιατρική πτήση, ότι οι πτήσεις αναψυχής είχαν αναταξινομηθεί ως ιατρικές και πως τα νοσοκομεία είχαν υποβάλει πλαστά τιμολόγια.

«Ερευνούμε αυτές τις μακροχρόνιες απάτες. Έξι άτομα έχουν συλληφθεί και οι έρευνές μας βρίσκονται σε εξέλιξη», δήλωσε στο AFP ο εκπρόσωπος της CIB, Σίβα Κουμάρ Σρέστα.

Το 2018, μια κυβερνητική επιτροπή έρευνας εντόπισε 15 εταιρείες -συμπεριλαμβανομένων εταιρειών ελικοπτέρων, πρακτορείων πεζοπορίας και νοσοκομείων- ως εμπλεκόμενες σε ασφαλιστική απάτη.

Ωστόσο, ούτε η αστυνομία ούτε τα δικαστήρια απήγγειλαν κατηγορίες σε αυτές τις υποθέσεις εκείνη την εποχή. Οι απάτες συνεχίζονται έκτοτε, παρά την εφαρμογή αυστηρότερων κανονισμών για την προστασία των ασφαλιστών.

