Νέος Κόσμος: Δίωξη για ανθρωποκτονία απο πρόθεση στον 29χρονο που σκότωσε τον 58χρονο οδηγό

Κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση απήγγειλε ο Εισαγγελέας σε βάρος του 29χρονου, που φέρεται να ομολόγησε πως χτύπησε μέχρι θανάτου 58χρονο οδηγό, μετά από διαπληκτισμό για φερόμενο τροχαίο την Δευτέρα, στον Νέο Κόσμο.

Την δικογραφία για την υπόθεση ανέλαβε Τακτικός Ανακριτής, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε ο κατηγορούμενος που πρόκειται θα ζητήσει προθεσμία για την απολογία του.

Για την υπόθεση οι διωκτικές αρχές έχουν κάνει άλλες τρεις συλλήψεις για αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος, για τα οποία δεν προβλέπεται η κράτηση των κατηγορούμενων. Πρόκειται για δύο νεαρούς που ήταν, όπως και ο 29χρονος, με μηχανές και είχαν εμπλοκή στο αρχικό τροχαίο περιστατικό και τον πατέρα ενός εξ αυτών.