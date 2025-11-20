Νέος Κόσμος: Βίντεο ντοκουμέντο μίας ακόμα δολοφονικής επίθεσης του 29χρονου

Το ποινικό παρελθόν του 29χρονου που ξυλοκόπησε οδηγό στον Νέο Κόσμο πλούσιο. 8 συλλήψεις μέσα σε τρία χρόνια και 17 καταδικαστικές αποφάσεις, οι περισσότερες για περιστατικά ξυλοδαρμών.

«Θα είχε σκοτώσει πριν έναν μήνα άλλους δύο. Το μόνο που θα σας πω είναι πως το χέρι μου από το πέσιμο και από τις κλωτσιές και τις μπουνιές δεν έχει συνέλθει ακόμη. Είχα κάταγμα στο κεφάλι, είχα μώλωπες στο μάτι. Στο μάτι έκανα 15 μέρες να ξαναδώ», αναφέρει θύμα ξυλοδαρμού.

Γι’ αυτήν την επίθεση στις 20 Οκτωβρίου, ο 29χρονος εμφανιζόταν σαν αμυνόμενος και έδινε συνέντευξη και στην τηλεόραση. Ξέχασε βέβαια να πει ότι μία μέρα πριν είχε δείρει χωρίς λόγο και έναν άνδρα πακιστανικής καταγωγής. Ξέχασε να πει ότι τον Οκτώβριο του 2022 στην Ακρόπολη είχε επιτεθεί και σε δημοτικούς αστυνομικούς.

Ο ένας από αυτούς μίλησε αποκλειστικά στο Live News.

«Τους σταματήσαμε για έλεγχο. Τους ζητήσαμε τα χαρτιά τους και ο ένας μας έβρισε λέγοντας ότι ‘θα πάρετε τα @ρ’. Ο συνάδελφος πήγε να κοιτάξει τον αριθμό και τότε πετάχτηκε και του είπε ‘εγώ είμαι γύφτος, δεν θα αγγίξεις το αυτοκίνητό μου γιατί θα σε μαχαιρώσω’. Τότε έδωσε εντολή στον συνεργάτη του να μετακινήσει το αυτοκίνητο, εκείνος έκανε όπισθεν και παρέσυρε τον συνάδελφό μου. Μετά άρχισε να τον χτυπά στο κεφάλι και ο συνάδελφός μου έπεσε κάτω. Μετά μπήκαν στο αμάξι κι έφυγαν. Προσπαθήσαμε να τους καταδιώξουμε αλλά δεν προλάβαμε».

Έναν χρόνο αργότερα, τον Ιούνιο του 2023, έκανε γυαλιά καρφιά παράρτημα μεταφορικής στον Ταύρο γιατί εκείνος δεν είχε το απόκομμα για να παραλάβει το δέμα.

Συγκλονίζει η μαρτυρία του ανθρώπου στο Live News:

«Αυτός εκνευρίστηκε για αυτήν την όλη διαδικασία, άρχισε να τσακώνεται με τον υπάλληλο. Του είπε η κοπέλα ότι δεν ‘έχουμε αυτά τα πράγματα’ αυτός δαιμονίστηκε, άρχισε να βρίζει την κοπέλα με χυδαίες λέξεις. Πήγε να δείρει τον εργάτη του γραφείου, βγαίνει ο γιος μου μπαίνει ενδιάμεσος. Τρώει την πρώτη μπουνιά, δέρνει τον άλλο εργάτη χωρίς να έχει κουνηθεί ο άνθρωπος, ξανασηκώνεται ο γιος μου να σώσει τον Χρήστο, εκεί τρώει μία ακόμα καλύτερη μπουνιά».

Ο 29χρονος άρχισε να χτυπά όποιον έβλεπε μπροστά του. Τα πράγματα αγρίεψαν όταν προσπάθησε να βγάλει και μαχαίρι.

«Έχει μπει στη θέση του συνοδηγού και έχει σκύψει στο κάθισμα από κάτω να βγάλει το μαχαίρι και εκείνη την ώρα πηδάω εγώ στον αέρα τρέχοντας που έχω ακούσει ότι πάει να πάρει το μαχαίρι, τώρα λέω ‘θα μου σφάξει το παιδί μου’ και πηδάω στον αέρα και χτυπάω την πόρτα αλλά αυτός είναι τόσο γυμνασμένος που γυρίζει και βάζει το γόνατο στην πόρτα».

«Με πρόλαβαν την τελευταία στιγμή», λέει και συγκλονίζει.

«Πιάνω και την πόρτα και τον χτυπάω και του λέω ‘βρε κερατά μην βγεις με το μαχαίρι’, βγαίνει και μου καθίζει δύο μπουνιές κάτω από το ζυγωματικό, γιατί ήξερε και που να χτυπάει και εκείνη την ώρα προλαβαίνει ο γιος μου ο μεγάλος που είναι και δυνατό παιδί και τον αγκαλιάζει και εκεί τον χτυπήσαμε και σωθήκαμε».

Αυτός ο άνθρωπος με τα αμέτρητα περιστατικά βίας κυκλοφορούσε ελεύθερος, με αποτέλεσμα να ξυλοκοπήσει μέχρι θανάτου έναν οδηγό επειδή του έκλεισε τον δρόμο.

«Αυτή είναι η δουλειά του να δέρνει τον κόσμο και μετά να κάνει εκβιασμούς», λέει ο ιδιοκτήτης της μεταφορικής.

«Ο δεύτερος με το μηχανάκι είναι ο γιος μου»

Ο 29χρονος νταής έριξε στον 58χρονο 15 μπούνιες μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Ο κολλητός του φίλος, που τον ακολουθούσε με το μηχανάκι του, είδε τον 29χρονο να δέρνει έναν άνθρωπο μέχρι τελικής πτώσεως και δεν έκανε τίποτα για να τον σταματήσει. Ο πατέρας του μίλησε αποκλειστικά στο Live News.

«Είμαι ο πατέρας του δεύτερου που ήταν στο συμβάν. Το δεύτερο μηχανάκι που είναι με το ασημί το κράνος. Αυτός που προκάλεσε όλη αυτή τη φασαρία είναι το άσπρο κράνος. Το πρώτο μηχανάκι το οποίο είναι και το δικό μου μηχανάκι».

Αποκαλύπτει πως όταν ο γιος του άρχισε να κάνει παρέα με τον 29χρονο άλλαξε η συμπεριφορά του.

«Κάνουνε παρέα καιρό τώρα μαζί. Βεβαίως και τον ξέρω. Γνωρίζω και τον πατέρα του, γνωρίζω κιόλας ότι ο (29χρονος) αυτός έκανε μεταφορές, κουβαλούσαν ψυγεία τέτοια, παλιατζής, έκανε την δουλειά του παλιατζή. Και μαζί του δούλευε και ο γιος μου. Τον δελέαζε, του έδινε χρήματα και γι’ αυτό τον λόγο μου την έχουν κάνει έτσι δηλαδή… Τα κάνανε πλακάκια να σας το πω».

«Ζωή για κλέφτες» γράφει σε ανάρτησή του ο 20χρονος στο προφίλ του στα social media. Στις αποκλειστικές φωτογραφίες που εξασφάλισε το Live News φαίνονται και τα αμέτρητα τατουάζ του, εμπνευσμένα από Ρώσους εγκληματίες όπως ο ίδιος έχει αναφέρει.

Τα αστέρια μάλιστα στα γόνατα είναι σύμβολο σκληρότητας, ότι ο κρατούμενος «δεν γονατίζει σε κανέναν», δεν υποτάσσεται σε Αρχές, συμμορίες ή σε άλλους ισχυρούς στη φυλακή.

