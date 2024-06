Νέος ήρωας στο Ισραήλ: Ο διοικητής των ειδικών δυνάμεων που σκοτώθηκε για να σωθούν οι όμηροι

Το Ισραήλ αποχαιρετά τον ήρωά του, τον διοικητή της ειδικής αντιτρομοκρατικής ομάδας, που σκοτώθηκε στη Γάζα, κατά τη διάρκεια της επιτυχημένης επιχείρησης διάσωσης των τεσσάρων ομήρων. Η μονάδα του, πήρε τιμητικά το όνομά του.

«Πίσω από κάθε αποστολή διάσωσης, βρίσκονται Ισραηλινοί άνδρες και γυναίκες που διακινδυνεύουν τη ζωή τους. Είμαστε συντετριμμένοι που ότι ο Arnon Zamora, διοικητής και της Yamam, τραυματίστηκε σοβαρά στην επιχείρηση διάσωσης των ομήρων σήμερα το πρωί και υπέκυψε στα τραύματά του», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ σε ανακοίνωσή του στο Twitter.

Noa, Andrei, Shlomi and Almog, welcome home!🇮🇱

I salute the Israeli security forces for their heroic operation thanks to which 4 hostages were freed. Our heart is broken by the death of Commander Arnon Zamora, a true hero who sacrificed his life to save the hostages. Our security… pic.twitter.com/rzr12TiqvK — Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) June 8, 2024

Ο Arnon Zamora, που έπεσε στο καθήκον στα 36 του, ήταν πατέρας δύο παιδιών.

Yamam Commander Arnon Zamora, sacrificed his life for the freedom of others. A true hero, not only to the people of Israel but to the whole free world. His sacrifice defines true civilization. He died saving lives, while Hamas fights to end lives. Remember him. Always. pic.twitter.com/DUUhAnh8xV — Geert Wilders (@geertwilderspvv) June 8, 2024

Η σύζυγός του έγραψε: «Πολύ πριν γίνει μαχητής και ήρωας, ήταν ένας γλυκός και γοητευτικός άνθρωπος. Ένας καταπληκτικός σύντροφος, ένας τέλειος πατέρας. Ένας άνθρωπος που αγαπούσε και αγαπήθηκε. Έτσι θα τον θυμόμαστε εμείς και θα χαίρομαι κι εγώ».

Michal, the wife of the late IDF soldier Arnon Zamora, says goodbye to her husband in a chilling post: "Long before he was a fighter and a hero, he was a sweet and charming man. An amazing partner, a perfect father. A loving and beloved man. That's how we will remember him, and I… pic.twitter.com/NtlQeqXuYQ — Mossad Commentary (@MOSSADil) June 9, 2024

