Νέος Διευθυντής Αστυνομίας Θεσπρωτίας ο Θεόδωρος Κολιοπάνος

Ανακοίνωση του Συλλόγου Πολιτικού Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ. Ηπείρου - Ιονίων Νήσων:

Τη θέση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσπρωτίας ανέλαβε ο Αστυνομικός Διευθυντής Θεόδωρος Κολιοπάνος, στο πλαίσιο των πρόσφατων τοποθετήσεων της ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο κ. Κολιοπάνος διαθέτει μακρά και πολυεπίπεδη πορεία στο Σώμα, έχοντας υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης με συνέπεια και επαγγελματισμό. Παράλληλα, έχει έντονη συνδικαλιστική δράση, καθώς διατελεί Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας Ηπείρου, εκπροσωπώντας τους αξιωματικούς της περιοχής και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάδειξη και αντιμετώπιση υπηρεσιακών ζητημάτων.

Με αφορμή την τοποθέτησή του, ο Σύλλογος Πολιτικού Προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας Ηπείρου και Ιονίων Νήσων απευθύνει θερμές ευχές για καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα, λαμβάνοντας υπόψη την έως σήμερα αγαστή συνεργασία και τις κοινές δράσεις που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο των συνδικαλιστικών μας σχέσεων. Τέλος, εκφράζει τη βεβαιότητα ότι η εμπειρία, η γνώση και το πνεύμα συνεργασίας που τον διακρίνουν θα συμβάλουν θετικά στη λειτουργία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσπρωτίας και στη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού της, καθώς η ανάληψη των νέων του καθηκόντων πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένων απαιτήσεων, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών και τη βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας των αστυνομικών υπηρεσιών στην περιοχή.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Παπανδρέου

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μαριάννα Τζουμανίκα