Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι για τον ιερέα Youtuber και το κύκλωμα ναρκωτικών

Στη φυλακή οδηγήθηκαν ως προσωρινά κρατούμενοι ο αυτοαποκαλούμενος ως αρχιεπίσκοπος των παλαιοημερολογιτών, γνωστός από τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις, μοντέλο αλλά και YouTuber κι ένας ακόμα παλαιοημερολογίτης ιερέας για τη συμμετοχή τους στο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, οι οποίοι απολογήθηκαν σήμερα, Τρίτη (11/11) ενώπιον του ανακριτή.

Τον αυτοαποκαλούμενο αρχιεπίσκοπο και τον παλαιοημερολογίτη ιερά ακολούθησαν μετά τις απολογίες του μία 43χρονη γυναίκα η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στο κύκλωμα καθώς επίσης και ο 38χρονος που συνελήφθη στη Ρόδο.

Σημειώνεται ότι οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι αλλά και η 52χρονη φερόμενη ως αρχηγός πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν σήμερα Τετάρτη (12/11)

Στο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών που είχε απλώσει το πλοκάμια του και είχε εμπλοκή και σε διακίνηση μεταναστών συμμετείχαν συνολικά τρεις παλαιοημερολογίτες ιερείς. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών το κύκλωμα φέρεται να αποκόμισε τουλάχιστον 105.000 ευρώ από την παράνομη δράση του.

Έξι από τους οκτώ συλληφθέντες αντιμετωπίζουν δίωξη σε βαθμό κακουργήματος με βασικό αδίκημα αυτό της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση.

Κατά περίπτωση, έχει ασκηθεί εναντίον τους και ποινική δίωξη για διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ κάποιοι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν και το αδίκημα της βίας κατά υπαλλήλων.

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι του κυκλώματος

Τα μέλη του κυκλώματος κάλυπταν την παράνομη δράση τους με συσσίτια τα βράδια σε τοξικοεξαρτημένους στη γειτονιά της οδού Λιοσίων. Τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν μάλιστα κωδικές ονομασίες για τα ναρκωτικά στις συνομιλίες μεταξύ τους, όπως φαίνεται σε νέος αποκαλυπτικούς διαλόγους που έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Διάλογος 1

Ιερέας: Υπάρχουν «μακαρόνια» (χασίς);

Αρχηγός: Όχι ρε. Που να υπάρχουν, στη γλάστρα; Υπάρχουν αλλά… όχι εκεί πλέον. Άμα δεν γυρίσω εγώ τώρα δεν γίνεται. Αυτό που σου είπα το πήρες;

Ιερέας: Ναι.

Αρχηγός: Που αλλού να είχα βάλει δηλαδή; Που να το χα βάλει;

Ιερέας: Δεν ξέρω. Ρωτάω αν…

Αρχηγός: {…} Σε ρώτησα εκείνη την ώρα…αν θέλεις κάτι πες μου, αλλά ναι ήταν το οικονομικό στη μέση. Το καταλαβαίνω.

Ιερέας: Ρε καρδούλα μου δεν είναι το θέμα μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι τώρα, εγώ, εε πως το λένε. Είμαι στη μέση, σαν τον μ…..α.

Σε άλλη συνομιλία ένας από τους εμπλεκόμενους ρασοφόρους ακούγεται να λέει στην 52χρονη φερόμενη ως «εγκέφαλο» του κυκλώματος πως κάποιος είχε κρεμάσει πανό με σύνθημα σε βάρος τους.

Διάλογος 2

Αρχηγικό μέλος: Έλα. Έλα. Και τι έγραφε το πανό;

Ιερέας: Ότι κλέβουμε τα λεφτά του κοσμάκη για να κάνουμε ναρκωτικά και ζιγκολό.

Αρχηγικό μέλος: Τι λες ρε φίλε; {…} Ποιος φαντάζεσαι ότι τα έχει κάνει αυτά;

Ιερέας: Δεν ξέρω, το θέμα είναι ότι για μικροποσά, για 300 εδώ, 200 εκεί, θα γίνουμε ...

