Το νέο Zeekr 7X παρουσιάζεται στο κοινό της Θεσσαλονίκης

Η Zeekr παρουσιάζει στο κοινό της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδας το ολοκαίνουργιο Zeekr 7X το οποίο φιλοξενείται στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos.

Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να το δουν από κοντά, να ανακαλύψουν τις δυνατότητές του και να πραγματοποιήσουν test drive, τόσο για το νέο Zeekr 7X όσο και για το δημοφιλές Zeekr X.

Το Zeekr 7X ξεχωρίζει για τον σύγχρονο, αεροδυναμικό σχεδιασμό του, το ευρύχωρο premium εσωτερικό του, και τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, που δημιουργούν μια εξαιρετικά ασφαλή και άνετη οδηγική εμπειρία.

Με ισχύ έως 646 ίππους, αυτονομία 615 χιλιομέτρων, μπαταρία χωρητικότητας 100KW και προηγμένη πλατφόρμα ηλεκτροκίνησης 800V για φόρτιση 10%-80% σε μόλις 13 λεπτά, το μοντέλο αποτελεί ένα από τα πιο προηγμένα και ολοκληρωμένα SUV της κατηγορίας του.