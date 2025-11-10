Το νέο τούνελ της Αθήνας μηδενίζει τις αποστάσεις -Ποια είναι η Σήραγγα Ηλιούπολης που επιστρέφει στο προσκήνιο

Η Σήραγγα Ηλιούπολης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής στην Αθήνα, η ολοκλήρωση της οποίας αναμένεται να μεταμορφώσει ριζικά τις μετακινήσεις στην πόλη.

Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας, το οποίο θα ενώσει τη Δυτική Περιφερειακή Υμηττού με τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, προσφέροντας έναν νέο υπόγειο οδικό διάδρομο που θα μειώσει θεαματικά την κίνηση και θα βελτιώσει την πρόσβαση προς το Ελληνικό και τις νότιες περιοχές της πρωτεύουσας.

Νέα ενημέρωση για το έργο έδωσε πρόσφατα ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, στο πλαίσιο του συνεδρίου Green Deal Greece 2025 που διοργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με την οποία το Υπουργείο έχει ήδη ετοιμάσει τη νομοθετική ρύθμιση που θα επιτρέψει την αξιολόγηση των Πρότυπων Προτάσεων που έχουν υποβληθεί από τα κατασκευαστικά σχήματα που ενδιαφέρονται για το έργο, αλλά και άλλων υποδομών όπως ο νέος οδικός άξονας Ελευσίνα – Οινόφυτα.

Ο κ.Ταχιάος, σε προηγούμενη ενημέρωσή του για το έργο, είχε μάλιστα αναφέρει ότι είχε ήδη υποβληθεί ενιαία Πρότυπη Πρόταση από σχήμα τριών μεγάλων κατασκευαστικών εταιρειών, με αντικείμενο την υλοποίηση της σήραγγας.

Η ενημέρωση αυτή έρχεται στο πλαίσιο μιας χρονικής περιόδου όπου είχαν αρχίσει να εκφράζονται και ορισμένες ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα και τη χρηματοδότηση του έργου, το οποίο υπολογίζεται ότι θα κοστίσει περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ. Ο κ. Ταχιάος διευκρίνισε ότι οι Πρότυπες Προτάσεις αποτελούν εργαλείο ώθησης και κινητοποίησης των έργων, χωρίς όμως να υποκαθιστούν το χρηματοδοτικό σκέλος, λέγοντας πως «Είναι ένας τρόπος να πυροδοτήσεις την έναρξη ενός έργου. Δεν έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση. Η βιωσιμότητα εξαρτάται πάντα από το τεχνικοοικονομικό του μοντέλο».

Σε κάθε περίπτωση, όμως, το γεγονός πως το υπουργείο ετοιμάζει νομοθετική ρύθμιση δείχνει πως το έργο βρίσκεται ακόμη στα πλάνα της πολιτείας.

Η Σήραγγα Ηλιούπολης, σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί, θα έχει μήκος περίπου 3 χιλιομέτρων και θα αποτελείται από δύο ανεξάρτητους κλάδους, έναν για κάθε κατεύθυνση, με τρεις λωρίδες ανά ρεύμα κυκλοφορίας. Η κατασκευή της θα αξιοποιήσει σύγχρονες τεχνικές μεθόδους διάνοιξης και ασφαλείας, ενώ θα συνδέει τα στρατόπεδα Σακέτα με τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο όριο των Δήμων Αγίου Δημητρίου και Ηλιούπολης.

Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να αλλάξει ριζικά το οδικό τοπίο της Αθήνας, καθώς θα μειώσει θεαματικά τους χρόνους μετακινήσεις, με τη διαδρομή από τη Λεωφόρο Κατεχάκη μέχρι τη Βουλιαγμένης να ολοκληρώνεται σε μόλις 10 λεπτά, από περίπου 30 που απαιτούνται σήμερα. Παράλληλα, το έργο θα συμβάλει στη μετατροπή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης σε αυτοκινητόδρομο, με λιγότερα φανάρια και βελτιωμένη ροή κυκλοφορίας.

Η επίδραση της σήραγγας θα είναι σημαντική και για τις γύρω περιοχές, όπως η Λεωφόρος Καρέα, όπου αναμένεται αισθητή αποσυμφόρηση, ενώ θα εξασφαλίσει και ταχύτερη πρόσβαση προς το Ελληνικό, έναν από τους βασικούς αναπτυξιακούς πόλους της Αττικής. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Υπουργείου, ο νέος υπόγειος άξονας θα αποτελέσει κομβικό κρίκο στο δίκτυο της Αττικής Οδού, ενισχύοντας παράλληλα τη βιώσιμη κινητικότητα και τη συνολική ποιότητα μετακίνησης στο λεκανοπέδιο.

