Το νέο σύστημα που βάζει τέλος στα πρόστιμα για υπερβολική ταχύτητα -Πώς λειτουργεί

Η Ford παρουσιάζει το νέο, καινοτόμο σύστημα Αναγνώρισης Σημάτων Κυκλοφορίας, το οποίο αφενός εξασφαλίζει ασφαλέστερη οδήγηση και αφετέρου περιορίζει τον κίνδυνο υπέρβασης των ορίων ταχύτητας.

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ από τα μέσα του Σεπτεμβρίου, έχει βάλει στο στόχαστρο τους οδηγούς που παραβιάζουν τα όρια ταχύτητας.

Ωστόσο η προηγμένη τεχνολογία Αναγνώρισης Σημάτων Κυκλοφορίας (Traffic Sign Recognition–TSR) της Ford﻿ αναδύεται ως ένα από τα πιο εξελιγμένα συστήματα που θα μπορούσε να βοηθήσει τους οδηγούς να τηρούν τα όρια ταχύτητας προσφέροντας ανά πάσα στιγμή σαφή, έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση.

Με στόχο τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και την ηρεμία κατά την οδήγηση, το TSR αποτελεί ουσιαστικά ένα σύστημα που έρχεται να ενισχύσει την ασφάλεια που παρέχουν σήμερα τα οχήματα Ford τόσο σε αστικό και υπεραστικό περιβάλλον, όσο και κατά την κίνηση στον αυτοκινητόδρομο.﻿

Στην πραγματικότητα μιλάμε για ένα έξυπνο σύστημα υποβοήθησης οδήγησης της Ford που έρχεται να συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση της πιθανότητας ακούσιων υπερβάσεων του εκάστοτε ορίου ταχύτητας, προσφέροντας στους οδηγούς μια σαφή ένδειξη του ισχύοντος ορίου ανά πάσα στιγμή.

Σε μια περίοδο όπου η ασφάλεια προέχει και οι κυρώσεις για την υπέρβαση των ορίων ταχύτητας είναι αυστηρότερες, η άμεση ενημέρωση ελαχιστοποιεί την πιθανότητα λάθους ή και παρανόησης αναφορικά με το εκάστοτε όριο ταχύτητας και ενισχύει την υπευθυνότητα πίσω από το τιμόνι, καλλιεργώντας ταυτόχρονα ένα αίσθημα σιγουριάς τόσο για τον ίδιο τον οδηγό όσο και για τους υπόλοιπους επιβάτες.

Έτσι, με τον οδηγό να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή το τρέχον όριο, η οδήγηση γίνεται ακόμα πιο ομαλή και προβλέψιμη, με σημαντικά οφέλη στον τομέα της ασφάλειας για όλους τους χρήστες του δρόμου.

Traffic Sign Recognition: Πώς λειτουργεί

Στην περίπτωση που η ταχύτητα του οχήματος υπερβεί το τρέχον όριο, το έξυπνο σύστημα Αναγνώρισης Σημάτων Κυκλοφορίας της Ford ειδοποιεί οπτικά και ηχητικά, βοηθώντας τον οδηγό να προσαρμοστεί έγκαιρα.

Το σύστημα έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει μέσω καμερών τα σήματα ορίων ταχύτητας και να προβάλλει ευκρινώς το τρέχον όριο στον πίνακα οργάνων του οχήματος. Με τον τρόπο αυτό, ο οδηγός γνωρίζει κάθε στιγμή το νόμιμο όριο, ακόμη και σε σύνθετα αστικά περιβάλλοντα με συχνές αλλαγές.

Το σύστημα έχει επίσης την ικανότητα να διαβάζει προσωρινές ή ηλεκτρονικές πινακίδες ορίων ταχύτητας, όπως αυτές σε εργοτάξια ή σε αυτοκινητόδρομους με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου κυκλοφορίας. Αυτό καθιστά το TSR ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιοχές με συχνές ή απρόβλεπτες μεταβολές, βοηθώντας τον οδηγό να παραμένει συνεπής με το εκάστοτε όριο. Με αυτόν τον τρόπο και σε τμήματα του οδικού δικτύου που διαθέτουν ειδική σήμανση, το σύστημα TSR της Ford συμβάλλει στην έγκαιρη προσαρμογή.﻿

Ταυτόχρονα, το TSR συνεργάζεται και με άλλες τεχνολογίες υποβοήθησης οδήγησης της Ford όπως για παράδειγμα το Intelligent Speed Assist και το Adaptive Cruise Control, ώστε - εφόσον ο οδηγός το επιλέξει - να προσαρμόζεται η καθορισμένη ταχύτητα κίνησης με το τρέχον όριο. Η δυνατότητα αυτή ενισχύει τη συμμόρφωση, με τον οδηγό, ωστόσο, να διατηρεί πάντα τον πλήρη έλεγχο.

H Ford σημειώνει πως το σύστημα συνεργάζεται ιδανικά και με το Ford BlueCruise, προσφέροντας έτσι την απόλυτη εμπειρία hands-free οδήγησης στο μεγαλύτερο μέρος των αυτοκινητοδρόμων στη χώρα μας.

Το Ford BlueCruise προσαρμόζει έξυπνα την ταχύτητα κίνησης του αυτοκινήτου, με το προηγμένο σύστημα Υποβοήθησης Διατήρησης της Λωρίδας Κυκλοφορίας να διασφαλίζει σταθερή πορεία στο κέντρο της. Ταυτόχρονα, ένας αισθητήρας που βρίσκεται πίσω από το τιμόνι των οχημάτων Ford παρακολουθεί διαρκώς το επίπεδο προσοχής του οδηγού και επιβεβαιώνει ότι αυτή είναι εστιασμένη στο δρόμο.

