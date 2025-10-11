Το νέο Skoda Elroq αποδεικνύει ότι η ηλεκτροκίνηση είναι προσιτή και πρακτική

Το Skoda Elroq αποδεικνύει ότι η ηλεκτροκίνηση μπορεί να είναι προσιτή και ταυτόχρονα πρακτική και γεμάτη στυλ. Τα στοιχεία που το κάνουν να ξεχωρίζει είναι ότι διαθέτει μπαταρίες έως 84 kWh που δίνουν αυτονομία πάνω από 570 χιλιόμετρα, ενώ η ταχυφόρτιση γεμίζει την μπαταρία από 10% σε 80% σε λιγότερο από μισή ώρα.

Εμπνέει σιγουριά καθώς έχει μια παλέτα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, όπως συστήματα όπως Adaptive Cruise Control, Lane Assist, Traffic Assist και Emergency Assist φροντίζουν για κάθε διαδρομή. Φιλοξενεί νέα σχεδιαστική γλώσσα. Η Modern Solid σχεδίαση δημιουργεί μια ξεχωριστή premium εικόνα που δεν περνά απαρατήρητη.

Ο χώρος του πορτ-μπαγκάζ είναι 470 λίτρων (ή έως 1.580 λίτρα με αναδιπλωμένα καθίσματα), ενώ παράλληλα έχει σύγχρονη ψηφιακή εμπειρία με μια κεντρική οθόνη αφής 13 ιντσών, ψηφιακό cockpit και connected υπηρεσίες που κάνουν την τεχνολογία κομμάτι της καθημερινότητας.