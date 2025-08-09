Νέο ρομαντικό δράμα του Τζο Σουάνμπεργκ με την Ντακότα Φάνινγκ

Η Ντακότα Φάνινγκ (Dakota Fanning), ο Τζέικ Τζόνσον (Jake Johnson) και ο Κόρι Μάικλ Σμιθ (Cory Michael Smith) ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα άτιτλο -προς το παρόν- ρομαντικό δράμα, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τζο Σουάνμπεργκ (Joe Swanberg).



Aν και οι λεπτομέρειες της πλοκής είναι μυστικές, η νέα παραγωγή διαδραματίζεται σε διάφορες τοποθεσίες στην Αλάσκα.



Οι τρεις πρωταγωνιστές θα είναι επίσης παραγωγοί μαζί με τον σκηνοθέτη και την 'Ασλει Σνιντ (Ashleigh Snead), σύμφωνα με το Deadline.



Το έργο σηματοδοτεί την τέταρτη συνεργασία του Σουάνμπεργκ με τον Τζόνσον, μετά τα «Drinking Buddies», «Digging for Fire» και «Win It All».