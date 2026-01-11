To νέο Renault Clio ήρθε στην Ελλάδα -Πόσο κοστίζει

Η νέα γενιά του γαλλικού μοντέλου ξεκινάει την εμπορική του διάθεση στη χώρα μας, σε πρώτη φάση με κινητήρες βενζίνης και full hybrid έως 160 ίππων.

Με πάνω από 35 χρόνια ιστορίας, το Clio ήταν ανέκαθεν το σημείο αναφοράς στην κατηγορία του στην Ευρώπη, διατηρώντας ταυτόχρονα και τον τίτλο του best seller για τη Renault και στις πέντε προηγούμενες γενιές του. Τώρα, η νέα γενιά του μοντέλου έρχεται για να συνεχίσει τη δυναμική των προκατόχων της, ανεβάζοντας τον πήχη στην κατηγορία.

Το νέο Clio παρουσιάζεται πλήρως ανανεωμένο σε κάθε επίπεδο, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, υιοθετώντας με ξεκάθαρο τρόπο τη σύγχρονη σχεδιαστική ταυτότητα της μάρκας. Οι αιχμηρές γραμμές, οι έντονες επιφάνειες και οι προσεγμένες αναλογίες συνθέτουν ένα σύνολο με δυναμισμό αλλά και κομψότητα, που ξεχωρίζει άμεσα στον δρόμο.

Κεντρικό ρόλο στο εμπρός μέρος έχει η νέα μάσκα με τα χαρακτηριστικά μοτίβα σε σχήμα διαμαντιού, η οποία πλαισιώνει το έμβλημα της Renault και δίνει τον τόνο στο συνολικό design.

Στο εσωτερικό, το ψηφιακό περιβάλλον κυριαρχεί, με δύο οθόνες 10 ιντσών για τον πίνακα οργάνων και το σύστημα infotainment να δεσπόζουν στο ταμπλό. Το σύστημα openR link ξεχωρίζει για τον διαισθητικό χειρισμό και τις εκτεταμένες δυνατότητες παραμετροποίησης, διευκολύνοντας την καθημερινή χρήση και αναβαθμίζοντας την εμπειρία όλων των επιβατών.

Παράλληλα, οι πίσω θέσεις προσφέρουν από τους καλύτερους χώρους της κατηγορίας, ενισχύοντας τον οικογενειακό χαρακτήρα του μοντέλου.

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται το νέο υβριδικό σύνολο, με τετρακύλινδρο κινητήρα 1,8 λίτρων και συνδυαστική απόδοση 160 ίππων. Το σύστημα αυτό επιτυγχάνει εξαιρετική οικονομία καυσίμου, με μέση κατανάλωση 3,9 λτ./100 χλμ. και εκπομπές CO₂ 89 γρ./χλμ., ενώ μπορεί να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά σε ποσοστό έως και 80% των αστικών μετακινήσεων. Η συνολική αυτονομία ξεπερνά τα 1.000 χιλιόμετρα, με την επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε 8,3 δευτερόλεπτα.

Το υβριδικό σύστημα πλαισιώνεται από δύο ηλεκτροκινητήρες και μια μπαταρία χωρητικότητας 1,4 kWh, με την κίνηση να περνά στους εμπρός τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου, η λειτουργία του οποίου βασίζεται σε τεχνολογία εμπνευσμένη από τη Formula 1.

Η υπόλοιπη γκάμα κινητήρων διατηρεί κοινό παρονομαστή την άμεση απόκριση και τη χαμηλή κατανάλωση. Στη βάση συναντάμε τον νέο τρικύλινδρο βενζινοκινητήρα 1,2 TCe, με απόδοση 115 ίππων και 190 Nm ροπής, διαθέσιμο είτε με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων είτε με αυτόματο EDC επίσης 6 σχέσεων.

Αργότερα μέσα στο 2026 θα προστεθεί και η έκδοση διπλού καυσίμου 1,2 Eco-G, που λειτουργεί με βενζίνη και LPG, αποδίδοντας 120 ίππους και 200 Nm ροπής. Για πρώτη φορά θα συνδυάζεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο EDC και θα προσφέρει αυτονομία άνω των 1.400 χιλιομέτρων με ένα πλήρες γέμισμα.

Η τιμή εκκίνησης του νέου Renault Clio διαμορφώνεται στα 20.900 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης προωθητικής ενέργειας, ενώ συνοδεύεται από 5ετή εργοστασιακή εγγύηση και πέντε χρόνια δωρεάν οδικής βοήθειας.

Συγκεκριμένα οι τιμές όλων των εκδόσεων διαμορφώνονται ως εξής:

