Νέο πλήγμα των ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου φερόμενων ως διακινητών ναρκωτικών στον Ειρηνικό - 2 νεκροί

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν χθες Τρίτη νέο πλήγμα στον ανατολικό Ειρηνικό ωκεανό εναντίον πλεούμενου φερόμενων ως διακινητών ναρκωτικών, σκοτώνοντας δυο ανθρώπους, ανακοίνωσε μέσω X ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Οι ΗΠΑ διεξάγουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου συχνές αεροπορικές επιδρομές στον Ειρηνικό και - κυρίως - στην Καραϊβική θάλασσα βάζοντας στο στόχαστρο ταχύπλοα τα οποία κατ’ αυτές ανήκουν σε διακινητές ναρκωτικών, στις οποίες έχουν σκοτωθεί σχεδόν εβδομήντα άνθρωποι. Ωστόσο η νομιμότητα των πληγμάτων αυτών αμφισβητείται.

«Οι υπηρεσίες πληροφοριών επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος εμπλεκόταν στην παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, κινείτο κατά μήκος γνωστής (θαλάσσιας) οδού διακίνησης ναρκωτικών» και «το πλήγμα διεξήχθη σε διεθνή ύδατα στον ανατολικό Ειρηνικό», ανέφερε ο υπουργός Χέγκσεθ, συνοδεύοντας την ανάρτηση με αποχαρακτηρισμένο βίντεο στο οποίο εικονίζεται ο βομβαρδισμός του σκάφους το οποίο τυλίχτηκε κατόπιν στις φλόγες.

«Θα βρούμε και θα καταστρέψουμε κάθε σκάφος που έχει πρόθεση να διακινήσει ναρκωτικά προς την Αμερική για να δηλητηριάσει τους πολίτες μας. Η προστασία της πατρίδας μας είναι απόλυτη προτεραιότητά μας», πρόσθεσε ο υπουργός.

Με βάση όσα έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν ως τώρα πλήξει 17 πλεούμενα, χωρίς να έχει παρουσιαστεί κάποια απόδειξη πως τα πληρώματά τους μετέφεραν ναρκωτικά.

Ειδικοί αμφισβητούν το κατά πόσον είναι νόμιμες οι επιδρομές αυτές σε ξένα ή διεθνή χωρικά ύδατα, εναντίον υπόπτων που ούτε αναχαιτίστηκαν, ούτε ανακρίθηκαν.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ από την πλευρά του δικαιολογεί τη δράση του αμερικανικού στρατού στο όνομα της εκστρατείας του εναντίον εγκληματικών συμμοριών που η κυβέρνησή του έχει χαρακτηρίσει «τρομοκρατικές» οργανώσεις.

Ο κ. Τραμπ κατηγορεί ιδίως τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο πως είναι επικεφαλής καρτέλ των ναρκωτικών. Αυτός ο τελευταίος διαψεύδει τον ισχυρισμό και καταγγέλλει από την πλευρά του αμερικανική προσπάθεια αποσταθεροποίησης της κυβέρνησής του και ανατροπής του.

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει οκτώ πολεμικά πλοία επιφανείας και πυρηνοκίνητο υποβρύχιο στην Καραϊβική και αεροσκάφη F-35 στο Πουέρτο Ρίκο, ενώ αμερικανικό αεροπλανοφόρο, το μεγαλύτερο στον κόσμο, βρίσκεται στον Ατλαντικό και πλέει προς την περιοχή.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος πρόσφατα επιβεβαίωσε δημόσια - γεγονός εξαιρετικά ασυνήθιστο - ότι έχει διατάξει μυστικές επιχειρήσεις της CIA στην επικράτεια της Βενεζουέλας, απείλησε επίσης πως θα εξαπολύσει χερσαία πλήγματα στη χώρα της Λατινικής Αμερικής εναντίον «ναρκωτρομοκρατών». Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, εξετάζει διάφορες «επιλογές».