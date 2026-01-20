Νέο ωράριο για τους αστυνομικούς του Μέριλαντ μετά από 45 χρόνια - Το σκεπτικό είναι να έχουν οι Αστυνομικοί περισσότερες συνεχόμενες ημέρες ανάπαυσης

Το Τμήμα Αστυνομίας της κομητείας Anne Arundel στο Μέριλαντ των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε την εφαρμογή ενός νέου συστήματος βαρδιών για τις περιπολίες, το οποίο βασίζεται σε 12ωρες υπηρεσίες και αποτελεί τη μεγαλύτερη αλλαγή στο ωράριο εργασίας εδώ και περίπου 45 χρόνια.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, στόχος της αλλαγής είναι να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των αστυνομικών, δίνοντάς τους περισσότερες συνεχόμενες ημέρες ανάπαυσης και καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, χωρίς να μειώνεται η αστυνόμευση.

Με το νέο πρόγραμμα, οι αστυνομικοί θα εργάζονται λιγότερες ημέρες μέσα στον χρόνο, ενώ θα υπάρχει καλύτερη κάλυψη στις ώρες αιχμής.

Η αλλαγή προέκυψε μετά από μακρά περίοδο σχεδιασμού και συνεργασίας μεταξύ διοίκησης και προσωπικού, και οι υπεύθυνοι εκτιμούν ότι θα βελτιώσει τόσο την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας όσο και το ηθικό των αστυνομικών.

