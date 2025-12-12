Νέο μοντέλο αστυνόμευσης στους δρόμους Οκλαχόμα

Η Tulsa, πόλη στην πολιτεία Οκλαχόμα των ΗΠΑ, αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο περιπολεί τους αυτοκινητόδρομους.

Η αλλαγή αυτή έγινε επειδή η πολιτειακή αστυνομία, η Oklahoma Highway Patrol, αποφάσισε να μειώσει τη δραστηριότητά της μέσα στις πόλεις και να αφήσει περισσότερα περιστατικά στα τοπικά αστυνομικά τμήματα.

Έτσι, η Αστυνομία της Tulsa θα χειρίζεται πλέον μικρότερα συμβάντα στον δρόμο, όπως μικροτρακαρίσματα χωρίς τραυματισμούς, ακινητοποιημένα οχήματα και περιστατικά με μεθυσμένους οδηγούς.

Αν όμως υπάρξει σοβαρό τροχαίο με τραυματισμούς ή θύματα, η Tulsa Police θα βοηθά αρχικά, αλλά η πλήρης έρευνα θα γίνεται ακόμα από την πολιτειακή αστυνομία.

Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Ο Γενικός Εισαγγελέας της Οκλαχόμα δήλωσε ότι, σύμφωνα με τον νόμο, η Oklahoma Highway Patrol πρέπει να έχει την κύρια ευθύνη στους αυτοκινητόδρομους και δεν μπορεί απλά να μεταφέρει τα καθήκοντά της αλλού.

Παρ’ όλα αυτά, η υπηρεσία υποστηρίζει ότι θέλει να κατανείμει καλύτερα τις δυνάμεις της, ώστε να καλύψει περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Η Tulsa ήδη εφαρμόζει το νέο σύστημα, ενώ άλλες πόλεις της Οκλαχόμα παραμένουν στο παλιό μοντέλο και συνεχίζουν να βασίζονται στην πολιτειακή αστυνομία.

Οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν την καθημερινή αστυνόμευση και τον τρόπο που αντιμετωπίζονται τα περιστατικά στους αυτοκινητόδρομους της πολιτείας.

