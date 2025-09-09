Το νέο μισθολόγιο ξέχασε για άλλη μία φορά τους μάχιμους Στρατιωτικούς

Γράφει ο ε.α. Συνταγματάρχης (ΠΖ) Γιώργος Θεοδώρου

Δυστυχώς το νέο πολυδιαφημισμένο μισθολόγιο που συνεχίζει να είναι δομημένο με βάση τον βαθμό ,την προέλευση και τα χρόνια υπηρεσίας, έχει όμως κατά την γνώμη μου μία σοβαρή έλλειψη που κοστίζει ειδικά στους μάχιμους Στρατιωτικούς .Συγκεκριμένα το νέο μισθολόγιο δεν δίνει καμία σοβαρή αύξηση ή ξεχωριστό επίδομα σε όσους στρατιωτικούς υπηρετούν σε μάχιμες μονάδες, συμμετέχουν συνεχώς σε ασκήσεις ,είναι στην πρώτη γραμμή της άμυνας .Ακόμα και σε όσους υπηρετούν στις μονάδες πρώτης γραμμής απο τον Εβρο ώς το Καστελόριζο το επίδομα παραμεθορίου που ήδη λαμβάνουν (130 μικτά κάτω από 90 καθαρά για τους περισσότερους) δεν φτάνουν ούτε για τα βασικά αυξημένα έξοδά τους .Οπότε σε αυτούς έπρεπε πρώτα να στοχεύσει το νέο μισθολόγιο .

Δεν μπορεί να το γράψω απλά, ο Επιλοχίας, ο Λοχαγός, ο Αντισυνταγματάρχης, που υπηρετει σε ένα γραφείο στην Αθήνα ή την Λάρισα που και αυτοί υποαμοίβονται , να λαμβάνει το ίδιο μισθό με τον Επιλοχία τον Λοχαγό και τον Αντισυνταγματάρχη που υπηρετεί σε Μονάδα μάχιμη της Ξάνθης ή της Χίου. Αυτά έπρεπε να είχαν αλλάξει εδώ και χρόνια!Αλήθεια η υπερωριακη αποζημίωση πότε θα θεσπιστεί επιτέλους στις Ένοπλες Δυνάμεις...