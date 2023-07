Το νέο κόλπο των κλεφτών -Δείτε πώς κλέβουν οδηγούς στα διόδια

Υπεράνω πάσης υποψίας είναι ο νέος τρόπος δράσης των συμμοριών, οι οποίες αφαιρούν πολύτιμα αντικείμενα από οδηγούς που ταξιδεύουν στην Εθνική Οδό.

Ανεξάντλητη αποδεικνύεται η ευρηματικότητα των αετονύχηδων οι οποίοι εμπλουτίζουν συνεχώς τη φαρέτρα τους με νέα «όπλα» προκειμένου να παγιδεύουν τους ανυποψίαστους πολίτες.

Οι συμμορίες, μάλιστα, φαίνεται πως ενορχηστρώνουν τη δράση τους με κριτήρια… εποχικότητας, δηλαδή προσαρμόζουν τα σχέδιά τους με βάση την εποχή του χρόνου.

Επί παραδείγματι το καλοκαίρι, όταν και οι πολίτες εγκαταλείπουν με τα αυτοκίνητά τους τα αστικά κέντρα και τα οχήματα-στόχοι εντός των πόλεων μειώνονται αισθητά, οι συμμορίες επιλέγουν ως τόπο δράσης τους τις εθνικές οδούς.

Ενδεικτικό είναι ένα βίντεο που δημοσίευσε η Αστυνομία της Καταλονίας στην Ισπανία προκειμένου να αφυπνίσει τους οδηγούς και να αποτρέψει την κλοπή είτε των οχημάτων τους, είτε των πολύτιμων αντικειμένων τους (βλ. κινητά τηλέφωνα και τσάντες) που βρίσκονται εντός της καμπίνας.

Els lladres també aprofiten els peatges per robar-te. Vigila el teu entorn quan t’aturis

Thieves also take advantage of motorway tolls. Keep an eye on your surroundings when you stop #Mossos4Safety pic.twitter.com/DPTisYj4Pg

— Mossos (@mossos) July 18, 2023