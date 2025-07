Νέο ιστορικό ρεκόρ για την Ελλάδα με 15 μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Cheerleading 2025

Με μια θριαμβευτική εμφάνιση που ξεπέρασε κάθε προσδοκία, η Ελλάδα κατέκτησε 15 μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Cheerleading 2025, που ολοκληρώθηκε στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας. Η ελληνική αποστολή έγραψε ιστορία, σπάζοντας το περσινό ρεκόρ των 13 μεταλλίων που είχε κατακτήσει στο Ευρωπαϊκό της Νορβηγίας το 2024.

Η δυναμική παρουσία της Ελλάδας είχε φανεί ήδη από την πρώτη μέρα της διοργάνωσης, καθώς την Παρασκευή (27/6) η χώρα μας μετρούσε ήδη 7 μετάλλια. Το σερί συνεχίστηκε εντυπωσιακά, με τις ελληνικές ομάδες να προσθέτουν ακόμα 8 μετάλλια στο ενεργητικό τους, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό στα 15 ευρωπαϊκά μετάλλια, εκ των οποίων 4 χρυσά, 4 ασημένια και 7 χάλκινα !

Διαβάστε επίσης

Παγκόσμια διάκριση για την ομάδα Pandora!

Ξεχωριστή θέση στο ελληνικό έπος έχει η ομάδα Pandora από τη Θεσσαλονίκη, η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία Senior Jazz για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, γράφοντας ιστορία καθώς καμία άλλη ομάδα σε οποιοδήποτε άθλημα παγκοσμίως δεν έχει πετύχει ανάλογο επίτευγμα!

Χρυσό για τη Senior Hip Hop!

Την κορυφή κατέκτησε η ελληνική ομάδα στην κατηγορία Senior Hip Hop, πετυχαίνοντας το τέταρτο χρονικά χρυσό μετάλλιο της διοργάνωσης για τη χώρα μας. Με εκρηκτική παρουσία και αψεγάδιαστη εκτέλεση, οι αθλήτριες εντυπωσίασαν κοινό και κριτές, προσθέτοντας άλλη μία χρυσή σελίδα στο βιβλίο των ελληνικών επιτυχιών.

Τα “ Χρυσά” ζευγάρια του Hip Hop

Η Ελλάδα κυριάρχησε στα ζευγάρια του Hip Hop κατακτώντας το χρυσό τόσο στην Senior όσο και στην Junior κατηγορία με τις Γερογιάν-Θανάση και Βουδούρη-Τασιοπούλου.

Την εξαιρετική ελληνική παρουσία συμπλήρωσαν οι εθνικές μας ομάδες Junior Hip Hop και Junior Jazz, οι οποίες κατέκτησαν δύο ασημένια μετάλλια, επιβεβαιώνοντας την ποιότητα και το μέλλον του ελληνικού cheerleading και στις μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες. Το ζευγάρι Ανδρεανίδου-Αποστολάτου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία Senior Pom Doubles. Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε και η ομάδα Junior Coed Advanced.

Χάλκινα μετάλλια κατέκτησαν οι εθνικές μας ομάδες στις κατηγορίες Junior Coed Advanced, Junior All Girl Advanced και Youth Coed Median. Το χορό των μεταλλίων ολοκλήρωσαν οι ομάδες Senior Jazz, Junior Jazz, Youth Hip Hop και Youth Pom, κατακτώντας τέσσερα χάλκινα μετάλλια. Nα σημειωθεί ότι το χάλκινο μετάλλιο της ομάδας Youth Pom, αποτελεί το πρώτο μετάλλιο που καταλαμβάνει ελληνική συμμετοχή στην πιο απαιτητική παραδοσιακά κατηγορία του pom.

Συγχαρητήρια του Γ. Βρούτση

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, για την επιτυχία ανάρτησε στο Χ

Εξαιρετική εμφάνιση της Ελληνικής αποστολής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Cheerleading στη Λιουμπλιάνα, με 15 μετάλλια. Συγχαρητήρια σε αθλήτριες/ές, προπονήτριες/ές και στην Ομοσπονδία

Κυρίαρχοι και στην κερκίδα!

Η Ελλάδα κέρδισε και τη “ μάχη της κερκίδας” στη Hala Tivoli, με εκατοντάδες Έλληνες θεατές να δημιουργούν μοναδική ατμόσφαιρα. Οι εξέδρες πλημμύρισαν με ελληνικά χρώματα, σημαίες και τραγούδια, ενώ στις απονομές των χρυσών μεταλλίων όλο το στάδιο σείστηκε από τον εθνικό ύμνο που τραγουδήθηκε με υπερηφάνεια, χαρίζοντας συγκινητικές στιγμές.

Οι ελληνικές διακρίσεις στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Cheerleading 2025

Χρυσά Μετάλλια

1η θέση - Senior Jazz / Greece - Hellenic Star

1η θέση - Senior Hip Hop / Greece-Aposperides

1η θέση - Senior Hip Hop Doubles / Greece-Aposperides

1η θέση - Junior Hip Hop Doubles / Greece-Amazons

Ασημένια Μετάλλια

2η θέση - Junior Hip Hop / Greece-Aposperides

2η θέση - Junior Jazz / Greece - Myrtali

2η θέση - Senior Pom Doubles / Greece-Hellenic Star

2η θέση - Junior Coed Advanced / Greece-Hellenic Star

Χάλκινα Μετάλλια

3η θέση - Senior Jazz / Greece - Myrtali

3η θέση - Junior Jazz / Greece-Hellenic Star

3η θέση - Junior Coed Advanced / Greece-Amazons

3η θέση - Junior All Girl Advanced / Greece-Hellenic Star

3η θέση - Youth Coed Median / Greece-Hellenic Star

3η θέση - Youth Pom / Greece-Amazons

3η θέση - Youth Hip Hop / Greece-Amazons

4η θέση - Senior Hip Hop / Greece Amazons

4η θέση - Junior Hip Hop Greece-Amazons

4η θέση Junior All Girl Advanced / Greece-Chorokinisi Nafpliou

5η θέση Junior Pom Doubles / Greece-Hellenic Star

5η θέση Youth Pom / Greece-Hellenic Star

5η θέση Youth Hip Hop / Greece - Yades

5η θέση Junior Pom / Greece-Hellenic Star

6η θέση Senior All Girl Elite / Greece-Amazons

6η θέση Youth All Girl Median / Greece-Hellenic Star

6η θέση Senior All Girl Elite / Greece-Hellenic Star

6η θέση Senior Coed Elite / Greece-Hellenic Star

7η θέση Senior Coed Elite / Greece-Amazons

7η θέση Youth Coed Median / Greece-Amazons

8η θέση Youth All Girl Median / Greece-Gymnathlos

9η θέση Senior Pom / Greece-Hellenic Star

10 θέση Senior Pom / Greece-Amazons

10 θεση Junior Pom / Greece-Amazons