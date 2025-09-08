Το νέο ID. Polo φιλοδοξεί να αποτελέσει τη νέα εποχή ηλεκτροκίνησης της Volkswagen

Το Volkswagen Polo με ιστορία 50 χρόνων συναντά την καινοτομία της οικογένειας ID. και γράφει το πρώτο κεφάλαιο της νέας εποχής, με την παγκόσμια πρεμιέρα να γίνεται το 2026 και η οποία θα αποτελέσει ορόσημο για τη μάρκα.

Η ιστορία συνεχίζεται με το ID. Polo GTI το 2026. Βασισμένο στο πρωτότυπο ID. GTI Concept, προσφέρει δυναμικές επιδόσεις και σπορ χαρακτήρα, μεταφέροντας το θρυλικό DNA του GTI στην ηλεκτρική εποχή.

Το σίγουρο είναι ότι με αυτό το μοντέλο η γερμανική εταιρεία μιλά στις νέες γενιές, φέρνοντας την ηλεκτροκίνηση από την καινοτομία στην καθημερινότητα.