Το νέο Ford Ranger plug-in hybrid είναι το μοναδικό εξηλεκτρισμένο pick-up μοντέλο στην Ευρώπη

Αποτελώντας το πρώτο εξηλεκτρισμένο pick-up μοντέλο σε ολόκληρη την Ευρώπη, το νέο Ford Ranger plug-in hybrid εγκαινιάζει ένα νέο κεφάλαιο στην κατηγορία προσφέροντας στους επαγγελματίες οδηγούς ένα όχημα που εξασφαλίζει οικονομία καυσίμου και δυνατότητα κίνησης αμιγώς με ηλεκτρική ενέργεια που συνδυάζεται με εξαιρετικές επιδόσεις σε κάθε τερέν.

Η οικονομία καυσίμου φτάνει έως και τα 3,4 λτ/χλμ, χάρη στον κορυφαίο σε απόδοση κινητήρα βενζίνης 2.3L EcoBoost της Ford, ο οποίος συνδυάζεται με έναν προηγμένο ηλεκτροκινητήρα 75 kW και μια μπαταρία υψηλής τάσης με χωρητικότητα 11,8 kWh, προσφέροντας μέγιστη ισχύ που φτάνει τους 281 ίππους, η οποία είναι μεγαλύτερη σε σχέση με εκείνη ενός πετρελαιοκίνητου Ranger 3.0L V6.

Ωστόσο το εξηλεκτρισμένο μοντέλο έχει ροπή 697 Nm και ηλεκτρική αυτονομία έως και 50 χιλιόμετρα με μηδενική κατανάλωση και εκπομπές ρύπων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ