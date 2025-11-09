Νέο επίδομα στολής για αστυνομικούς - Ποια Αστυνομία του Εξωτερικού το προτείνει και για ποιο λόγο

Ο αρχηγός της αστυνομίας στο Parrish, μια μικρή πόλη στην πολιτεία Αλαμπάμα των Ηνωμένων Πολιτειών, ζητά τη στήριξη του δημοτικού συμβουλίου για να ενισχύσει το αστυνομικό σώμα της περιοχής.

Ο Danny Woodard, επικεφαλής του αστυνομικού τμήματος, πρότεινε τη χορήγηση μηνιαίου επιδόματος 400 δολαρίων στους αστυνομικούς, προκειμένου να καλύπτουν τα έξοδα για στολές και εξοπλισμό.

Όπως εξήγησε, το επίδομα αυτό θα βοηθήσει το τμήμα να παραμείνει ανταγωνιστικό απέναντι σε άλλες τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες που προσφέρουν καλύτερες αποδοχές και παροχές.

Το αίτημα παρουσιάστηκε στο δημοτικό συμβούλιο του Parrish και συζητήθηκε σε προκαταρκτική συνεδρίαση. Το θέμα αναμένεται να εξεταστεί πιο αναλυτικά σε επόμενη συνεδρίαση, με στόχο να ληφθεί απόφαση που θα ενισχύσει την παραμονή και προσέλκυση νέων αστυνομικών στην πόλη.