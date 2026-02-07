Το νέο εντυπωσιακό Golf GTI Edition 50 - Επετειακό μοντέλο

Το Golf GTI συμπληρώνει 50 χρόνια ιστορίας, και η Volkswagen τιμά το εμβληματικό της μοντέλο με το νέο Golf GTI Edition 50, την ισχυρότερη και πιο δυναμική έκδοση GTI μαζικής παραγωγής μέχρι σήμερα. Πρόκειται για ένα επετειακό μοντέλο που συμπυκνώνει τη φιλοσοφία του GTI, συνδέοντας την κληρονομιά με τη σύγχρονη τεχνολογία επιδόσεων.

Με απόδοση 325 ίππων και μέγιστη ροπή 420 Nm, το Golf GTI Edition 50 αποτελεί το κορυφαίο GTI παραγωγής στην ιστορία του μοντέλου. Η ισχύς μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς μέσω επτατάχυτου αυτόματου κιβωτίου DSG και ηλεκτρονικά ελεγχόμενου μπλοκέ διαφορικού, εξασφαλίζοντας άμεση απόκριση και υψηλό επίπεδο ελέγχου. Η επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ/ώρα ολοκληρώνεται σε 5,3 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα διαμορφώνεται ηλεκτρονικά στα 270 χλμ/ώρα.

Τέλος, σχεδιαστικά ξεχωρίζει με στοιχεία αποκλειστικά για την επετειακή έκδοση, όπως ειδικά σήματα GTI 50, ζάντες 19 ιντσών, φωτιστικά σώματα IQ.LIGHT LED matrix και διακριτικές μαύρες λεπτομέρειες στο αμάξωμα. Στο εσωτερικό, τα σπορ καθίσματα με ειδικό σχέδιο Clark GTI 50, οι κόκκινες λεπτομέρειες και οι επιμέρους επετειακές αναφορές υπογραμμίζουν τον ξεχωριστό χαρακτήρα του μοντέλου.