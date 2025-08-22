Νέο έγκλημα με θύμα μία γυναίκα - Νεκρή στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει

Από ακατάσχετη αιμορραγία μετά από σοβαρό τραυματισμό που προκλήθηκε είτε από μαχαίρι είτε από θραύσματα τζαμαρίας απεβίωσε η άτυχη γυναίκα, που βρήκε σήμερα στις 10.30 το πρωί τραγικό θάνατο στα χέρια του συζύγου της.

Διαβάστε επίσης

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν, ότι ο σύζυγός της είτε τη μαχαίρωσε είτε την πέταξε στην τζαμαρία της εισόδου της πολυκατοικίας και στη συνέχεια δραπέτευσε.

Η γυναίκα παρελήφθη νεκρή από πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Το σημείο παραμένει από κλεισμένο με την Αστυνομία να αναζητά τον δράστη.

Πηγή: taxydromos.gr