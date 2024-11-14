Το νέο Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας

Κατά τις αρχαιρεσίες της 13ης Νοεμβρίου που πραγματοποιήθηκαν στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας τα όργανά της έχουν ως εξής:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΡΑΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Τ.Α. ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ
- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΑΡΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ / Γ.Ε.Ε.
- ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΤΟΥΜΑΣ ΗΛΙΑΣ Τ.Α. ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ
- ΤΑΜΙΑΣ ΝΤΟΥΜΑΣ ΗΛΙΑΣ Τ.Α. ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ
- ΟΡΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τ.Τ. ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ
- ΜΕΛΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Τ.Τ. ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ
- ΜΕΛΟΣ ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Τ. ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ
- ΜΕΛΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ ΜΟΥΡΑΤΗΣ Α.Τ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ /ΔΙ.ΑΣ .
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ Δ.Α. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ Δ.Α. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
- ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΡΑΛΑΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΜ. ΤΟΥΡ . ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Π.Ο.ΑΣ.Υ.
- ΜΠΡΑΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Τ.Α. ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ
- ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τ.Τ. ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ
- ΟΛΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τ.Α.ΝΑΥΠΛΙΟΥ
- ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ.Τ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ
- ΜΠΑΡΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ / Γ.Ε.Ε.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Α. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
- ΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Α.Τ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
- ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Τ.Α. ΑΡΓΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ