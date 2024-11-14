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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Το νέο Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας

ΚΑΠΕΛΟ
13:59 | 14/11/2024

Κατά τις αρχαιρεσίες της 13ης Νοεμβρίου που πραγματοποιήθηκαν στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας τα όργανά της έχουν ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  • ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΡΑΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Τ.Α. ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ
  • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΑΡΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ / Γ.Ε.Ε.
  • ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΤΟΥΜΑΣ ΗΛΙΑΣ Τ.Α. ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ
  • ΤΑΜΙΑΣ ΝΤΟΥΜΑΣ ΗΛΙΑΣ Τ.Α. ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ
  • ΟΡΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τ.Τ. ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ
  • ΜΕΛΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Τ.Τ. ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ
  • ΜΕΛΟΣ ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Τ. ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ
  • ΜΕΛΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ ΜΟΥΡΑΤΗΣ Α.Τ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ /ΔΙ.ΑΣ .

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  • ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ Δ.Α. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
  • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ Δ.Α. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
  • ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΡΑΛΑΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΜ. ΤΟΥΡ . ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Π.Ο.ΑΣ.Υ.

  • ΜΠΡΑΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Τ.Α. ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ
  • ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τ.Τ. ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ
  • ΟΛΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τ.Α.ΝΑΥΠΛΙΟΥ
  • ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ.Τ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ
  • ΜΠΑΡΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ / Γ.Ε.Ε.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Α. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

  • ΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Α.Τ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 
  • ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Τ.Α. ΑΡΓΟΥΣ   ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

 

 

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
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