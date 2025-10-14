Το νέο Cupra Formentor VZ5 σηματοδοτεί την επιστροφή του εμβληματικού πεντακύλινδρου κινητήρα

Η Cupra επαναπροσδιορίζει τα όρια της απόδοσης και σχεδίασης στο νέο Formentor VZ5.

Με μόλις 4.000 μονάδες παγκοσμίως, η έκδοση σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για το υψηλών αποδόσεων crossover.

Διαβάστε επίσης

Το μοντέλο παραμένει στην κορυφή της τεχνολογίας κινητήρων εσωτερικής καύσης με τον χαρακτηριστικό πεντακύλινδρο κινητήρα ο οποίος είναι 2.5 λίτρων TSI, αποδίδει 390 ίππους και 480Nm ροπής.

Σε συνδυασμό με ένα κιβώτιο DSG διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων και το σύστημα τετρακίνησης, αλλά και με την ενσωματωμένη τεχνολογία κατανομής ροπής, το VZ5 προσφέρει ακριβή κατανομή ισχύος και στους τέσσερις τροχούς συμπεριλαμβανομένου του πλευρικού ελέγχου ροπής για βελτιωμένη σταθερότητα στις στροφές. Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στη Βαρκελώνη, το Cupra Formentor VZ5 θα ξεκινήσει την παραγωγή του το πρώτο τρίμηνο του 2026.