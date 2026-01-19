Νέο Citroen C5 Aircross: Το ολοκληρωμένο οικογενειακό SUV με τιμή έκπληξη

Με περισσότερους χώρους, πλούσιο εξοπλισμό και τεχνολογία, πλήρη γκάμα κινητήρων και επιθετική τιμολόγηση, το γαλλικό SUV έρχεται να επανατοποθετηθεί δυναμικά στην κατηγορία του.

Με την παρουσίαση του νέου C5 Aircross, η Citroen ολοκληρώνει την ανανέωση της γκάμας της σε διάστημα μικρότερο των δύο ετών και τοποθετεί τη νέα της ναυαρχίδα στο κέντρο της κατηγορίας των οικογενειακών C-SUV. Το μοντέλο που περνά στη δεύτερη γενιά του, βασίζεται στη νέα πλατφόρμα Stellantis STLA-Medium και υιοθετεί από την αρχή πολυενεργειακή φιλοσοφία, με υβριδικές, plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις.

Η εξωτερική σχεδίαση ακολουθεί τη νεότερη γλώσσα της Citroen, με καθαρές γραμμές και αυξημένη έμφαση στην αεροδυναμική. Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζει η κλειστή μάσκα στις ηλεκτρικές εκδόσεις, ενώ τα Citroën Light Wings και η φωτεινή υπογραφή τριών σημείων αποτελούν βασικά στοιχεία ταυτότητας.

Στο πλάι, η έντονη ακμή που διατρέχει το αμάξωμα και η ελαφρώς κεκλιμένη γραμμή της οροφής συμβάλλουν στη συνολική απόδοση, ενώ πίσω η κάθετη σχεδίαση εξυπηρετεί τη βέλτιστη εκμετάλλευση των χώρων.

Ο συντελεστής οπισθέλκουσας είναι βελτιωμένος σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, ενώ οι διαστάσεις έχουν αυξηθεί. Το μήκος φτάνει τα 4.652 χιλιοστά, το πλάτος τα 2.018 χιλιοστά και το μεταξόνιο τα 2.784 χιλιοστά, στοιχεία που μεταφράζονται άμεσα σε περισσότερο χώρο για τους πίσω επιβάτες. Παράλληλα, η απόσταση από το έδαφος ανέρχεται στα 200 χιλιοστά, ενισχύοντας τον SUV χαρακτήρα, ενώ έρχεται στάνταρ με ζάντες 18 ιντσών.

Η καμπίνα έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τη φιλοσοφία C-Zen Lounge, με έμφαση στην άνεση και την εργονομία. Το οριζόντιο ταμπλό τύπου «Sofa Design» φιλοξενεί τη μεγαλύτερη κάθετη οθόνη αφής που έχει τοποθετηθεί μέχρι σήμερα σε μοντέλο του ομίλου Stellantis, 13 ιντσών, πλήρως παραμετροποιήσιμη, με δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης με Apple CarPlay και Android Auto από τον βασικό εξοπλισμό. Το digital στοιχείο ενισχύεται ακόμα περισσότερο από το ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών που έχει ο οδηγός στη διάθεση του.

Τα καθίσματα Citroen Advanced Comfort προσφέρουν πολλαπλές ρυθμίσεις, με ηλεκτρικές λειτουργίες, θέρμανση, αερισμό και μασάζ στις εμπρός θέσεις, ανάλογα με την έκδοση, ενώ οι πλάτες των πίσω καθισμάτων ανακλίνονται, διευκολύνοντας τη στάση σώματος σε ταξίδια μεγάλης διάρκειας.

Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί και ο χώρος αποσκευών, ο οποίος παραμένει ίδιος σε όλες τις εκδόσεις ανεξαρτήτως κινητήρα και κυμαίνεται από 651 έως 1.985 λίτρα, με επιπλέον 40 λίτρα αποθηκευτικών χώρων στην καμπίνα.

Το νέο C5 Aircross εξοπλίζεται με το πακέτο Drive Assist 2.0, το οποίο υποστηρίζει αυτόνομη οδήγηση Επιπέδου 2. Περιλαμβάνει προσαρμοζόμενο cruise control με λειτουργία Stop & Go, ενεργή διατήρηση λωρίδας, υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας, αναγνώριση σημάτων ορίου ταχύτητας και συστήματα ελέγχου περιβάλλοντος χώρου μέσω καμερών VisioPark και VisioPark 360°.

Προαιρετικά διατίθενται έγχρωμο head-up display αυξημένης επιφάνειας και προβολείς LED Matrix, ενώ παράλληλα, η ανάρτηση Progressive Hydraulic Cushions παραμένει βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας άνεσης της μάρκας.﻿

Πλήρης είναι και η γκάμα κινητήρων, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες χρήσης. Στη βάση βρίσκεται η υβριδική έκδοση Hybrid 145, η οποία συνδυάζει τρικύλινδρο κινητήρα 1,2 λίτρων με ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη 12 ίππων, μπαταρία 0,9 kWh και αυτόματο κιβώτιο eDCS6, προσφέροντας αυτονομία άνω των 950 χιλιομέτρων.

Η plug-in hybrid έκδοση διαθέτει μπαταρία 21 kWh και ηλεκτρική αυτονομία έως 81 χιλιόμετρα, με δυνατότητα φόρτισης σε λιγότερο από τρεις ώρες σε wallbox 11 kW. Το σύνολο αποτελείται από έναν τετρακύλινδρο turbo κινητήρα 1,6 λίτρων απόδοσης 160 ίππων και ένα ηλεκτροκινητήρα 125 ίππων, με τη συνδυαστική ισχύ να φτάνει τους 195 ίππους και τη μετάδοση να γίνεται στους εμπρός τροχούς μέσω του νέο αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη eDCS7.

Στην αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή, το e-C5 Aircross προσφέρεται σε δύο διαμορφώσεις. Η πρώτη διαθέτει ηλεκτροκινητήρα 210 ίππων και μπαταρία 73 kWh, με αυτονομία έως 520 χιλιόμετρα, ενώ η δεύτερη συνδυάζει ηλεκτροκινητήρα 230 ίππων με μπαταρία 96 kWh και αυτονομία που φτάνει τα 680 χιλιόμετρα WLTP.

Υποστηρίζεται ταχυφόρτιση έως 160 kW, επιτρέποντας στην μπαταρία να φτάσει από το 20 στο 80% σε 27 λεπτά, ενώ από το 2026 θα είναι διαθέσιμη και δυνατότητα αμφίδρομης φόρτισης V2L.

Οι ηλεκτρικές εκδόσεις διαθέτουν επίσης σύστημα ανάκτησης ενέργειας τριών επιπέδων, με αντλία θερμότητας στον προαιρετικό εξοπλισμό. Επιπλέον το συνδεδεμένο σύστημα πλοήγησης περιλαμβάνει σχεδιαστή ταξιδιού EV, ο οποίος υπολογίζει τη βέλτιστη διαδρομή σε πραγματικό χρόνο και προτείνει τα κατάλληλα σημεία επαναφόρτισης, με στόχο τη μείωση των χρόνων μετακίνησης.

Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για το νέο C5 Aircross, με την υβριδική έκδοση Hybrid 145 να ξεκινά από 29.900 ευρώ μετά την προωθητική ενέργεια. Η plug-in hybrid Hybrid Rechargeable 195 διαμορφώνεται από 44.900 ευρώ, ενώ η ηλεκτρική έκδοση Comfort Range ξεκινά από 37.900 ευρώ με κρατική επιδότηση, φτάνοντας τα 43.900 ευρώ στην έκδοση Long Range.

Το νέο Citroen C5 Aircross τοποθετείται ως μια ολοκληρωμένη πρόταση στην κατηγορία των οικογενειακών SUV, με έμφαση στους χώρους, την άνεση και την ευελιξία επιλογών κίνησης, σε συνδυασμό με τιμές που το καθιστούν ανταγωνιστικό στην ελληνική αγορά.

