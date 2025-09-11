Νέο αίμα ξανά στην άσφαλτο - Νεκρή 23χρονη σε τροχαίο

Χωρίς τέλος οι θυσίες στην άσφαλτο της Κρήτης, καθώς μια νέα τραγωδία καταγράφηκε δυστυχώς τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, νεκρή είναι μια 23χρονη.

Διαβάστε επίσης

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, το δυστύχημα σημειώθηκε στον παραλιακό δρόμο των Μαλίων, λίγο μετά τις 05.00 το πρωί.

Ως προς τις συνθήκες τις τραγωδίας, σύμφωνα με όλα όσα έχουν γίνει γνωστά η 23χρονη έχασε τη ζωή της όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε, συγκρούστηκε με άλλη μηχανή.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται.