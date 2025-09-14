Νεκρός στα 46 του ο παγκόσμιος πρωταθλητής πυγμαχίας, Ρίκι Χάτον

Nεκρός μέσα στο σπίτι του βρέθηκε σήμερα ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής πυγμαχίας, Ρίκι Χάτον (Ricky Hatton).

Ο Βρετανός αστέρας του μποξ πέθανε σε ηλικία 46 ετών.

Ο 46χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στο Μάντσεστερ από πρόσωπο του περιβάλλοντός του, το οποίο ειδοποίησε την αστυνομία.

Όπως γράφει η Daily Mail, οι φίλοι του ανησύχησαν αρχικά χθες το βράδυ, όταν ο Χάτον δεν εμφανίστηκε σε μια εκδήλωση, στην οποία συμμετείχε ένας από τους πυγμάχους του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο θάνατός του δεν οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.

Θα επέστρεφε στο ρινγκ

Κατά τη διάρκεια της 15ετούς καριέρας του, ο Χάτον κέρδισε πολλά παγκόσμια και βρετανικά πρωταθλήματα. Τον Δεκέμβριο του 2023 εισήχθη μάλιστα στο Διεθνές Hall of Fame της Πυγμαχίας.

Μεταξύ των σημαντικότερων στιγμών της καριέρας του ήταν η νίκη επί των Ρώσων Κόστια Τσζιού και Χοσέ Λουίς Καστίγιο.

Ο Ρίκι Χάτον πανηγυρίζει ένα νοκ άουτ επί του Χοσέ Λουίς Καστίγιο, στο Λας Βέγκας, - Σάββατο 23 Ιουνίου 2007

Τον Ιούλιο, ο Χάτον - ο οποίος θα γινόταν 47 ετών τον επόμενο μήνα - ανακοίνωσε την επιστροφή του στην πυγμαχία, με έναν αγώνα εναντίον του Έισα Αλ Νταχ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να έχει προγραμματιστεί για τις 2 Δεκεμβρίου στο Ντουμπάι.

«Σήμερα δεν χάσαμε μόνο έναν από τους μεγαλύτερους πυγμάχους της Βρετανίας, αλλά έναν φίλο, έναν μέντορα, έναν πολεμιστή, τον Ρίκι Χάτον» έγραψε στο Χ ο παγκόσμιος πρωταθλητής του μποξ, Αμίρ Χαν, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι ο φίλος και συνάδελφός του είχε προβλήματα ψυχικής υγείας.

Today we lost not only one of Britain’s greatest boxers, but a friend, a mentor, a warrior, Ricky Hatton. As fighters, we tell ourselves we’re strong — we train, we sweat, we take hits, we get up. But sometimes the hardest fight happens in silence, in the mind. Mental health… pic.twitter.com/JwSaYJe6XE — Amir Khan (@amirkingkhan) September 14, 2025

«Η ψυχική υγεία δεν είναι αδυναμία. Είναι μέρος του να είσαι άνθρωπος. Και πρέπει να μιλάμε γι’ αυτό...Σε όλους όσους διαβάζουν αυτό: αν πονάτε ή παλεύετε, δεν είστε μόνοι. Μιλήστε. Αναπαύσου εν ειρήνη, Ρίκι. Θα έχεις πάντα τη θέση σου στο ρινγκ των αναμνήσεών μας» ανέφερε στην ανάρτησή του.



Πηγή: skai.gr