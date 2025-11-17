Νεκρός οδηγός μετά από τροχαίο στον Νέο Κόσμο -Βρέθηκε με χτυπήματα στο κεφάλι, τι εξετάζει η ΕΛΑΣ

Στον Ευαγγελισμό μεταφέρθηκε οδηγός μετά από πρόσκρουση του οχήματός του στον Νέο Κόσμο, με την Αστυνομία να εξετάζει ακόμα και το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας.

Το όχημα του άνδρα, 58 ετών, προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα επί της οδού Σουλιέ στον Νέο Κόσμο. Τραυματισμένος, σε κρίσιμη κατάσταση, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου τελικά εξέπνευσε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ενδέχεται να υπέστη ανακοπή, ωστόσο την ίδια στιγμή διαπιστώθηκε ότι έχει χτυπήματα στο κεφάλι.

Η Αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο να τον γρονθοκόπησαν δύο άτομα από διερχόμενο δίκυκλο, που ίσως έχουν εμπλοκή στο ατύχημα, και διεξάγει έρευνες.

