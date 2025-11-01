Νεκρός ο Γιάννης Λάλας: Eίχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία Καραϊβάζ

Ο Γιάννης Λάλας, βρέθηκε νεκρός το βράδυ του Σαββάτου (1/11/25) σε ξενοδοχείο, σε περιοχή κοντά στην Αράχωβα.

Ο Γιάννης Λάλας, το τελευταίο διάστημα φέρεται να «πρωταγωνιστούσε» σε γνωστές ποινικές υποθέσεις που σχετίζονται με την Greek Mafia.

Διαβάστε επίσης

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsit.gr, κοντά στο ξενοδοχείο που βρέθηκε νεκρός στην Αράχωβα, εντοπίστηκε και ένα καμένο αυτοκίνητο που φαίνεται να συνδέεται με την υπόθεση.

Το παρατσούκλι ήταν «μπόντι μπίλντερ» και είχε κατηγορηθεί -αλλά αθωώθηκε- για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ.

Τον περασμένο Μάιο, είχε γίνει ξανά απόπειρα δολοφονίας του στα Άνω Λιόσια, ωστόσο τότε σώθηκε γιατί βρισκόταν σε θωρακισμένο αυτοκίνητο.