Νεκρός ο ένας οδηγός μετά το σοβαρό τροχαίο στον Κηφισό

Νεκρός είναι ο οδηγός του ενός φορτηγού που ενεπλάκη στο σοβαρό τροχαίο που έγινε τα ξημερώματα στον Κηφισό, καθώς ο άτυχος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του.

Υπενθυμίζεται πως στις 05:30 το πρωί σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο όταν φορτηγό που κινούνταν στο ρεύμα προς Λαμία, έσπασε τα διαχωριστικά κιγκλιδώματα και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, σε αυτό προς Πειραιά και συγκρούστηκε με άλλο φορτηγό.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί οι αιτίες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του φορτηγού και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα. Πληροφορίες του iefimerida αναφέρουν πως αποκοιμήθηκε στο τιμόνι, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί.