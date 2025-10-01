Νεκρός ο 53χρονος που είχε εγκλωβιστεί σε αυτοσχέδια σήραγγα στην Λάρισα

Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από αυτοσχέδια σήραγγα, στην περιοχή ανάμεσα στους Γόννους και την Καλλιπεύκη, ένας 53χρονος άνδρας που είχε εγκλωβιστεί το μεσημέρι της Τρίτης.

Ο άνδρας αρχικά είχε επαφή με τους διασώστες και επικοινωνούσε μαζί τους, ωστόσο κατά το τελικό στάδιο της ανάσυρσης η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ραγδαία.

Η Πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι κινητοποιήθηκαν συνολικά 27 πυροσβέστες από τη Λάρισα και τις ΕΜΑΚ Θεσσαλονίκης και Λάρισας. Ο εγκλωβισμένος εντοπίστηκε και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, έπειτα από συντονισμένες προσπάθειες, με την επιχείρηση να ολοκληρώνεται λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Υπενθυμίζεται πως στην αυτοσχέδια σήρραγα όπου σημειώθηκε το περιστατικό, βρισκόταν αρχικά μια ομάδα 4-5 ανθρώπων. Αρκετοί εξ αυτών παρουσίασαν έντονη ζάλη και δυσφορία. Ο πρώτος που κατάφερε να βγει, ενημέρωσε για το περιστατικό και ζήτησε τη βοήθεια των Αρχών, ενώ λίγο αργότερα ακολούθησαν και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

Οι Αρχές αναζητούν πλέον τα αίτια του περιστατικού και ερευνούν τον σκοπό για τον οποίο είχε κατασκευαστεί η σήραγγα.